Tik Tok se ha convertido en la red social favorita de muchos en el tiempo de cuarentena y una serie de futbolistas se han sumado a esta fiebre para poder divertirse, pasar el rato y compartir momentos agradables con sus seguidores.

Es así como Yoshimar Yotún no pudo resistirse y grabó un divertido video junto a su esposa. Ambos protagonizaron un ‘tag’ en el que tienen que aparecen una serie de preguntas como ¿Quién es el más celoso? ¿Quién come más? ¿Quién gana más dinero?, etc. Para responder, uno de ellos introduce la cabeza del otro en un cojín con harina.

Mira el video en la parte superior de esta nota.

