Pese a ser un ‘chibolo’ de 22 años, nuevo en el equipo y no hablar el idioma, el carismático Yoshimar Yotun se hizo un lugar en Vasco da Gama, en 2013. Con esa ‘chispa’ que desde ya lo caracterizaba, no se ‘chupó’ cuando el club, con la intención de hacer algo divertido, le pidió que entreviste a un compañero. Fueron unos segundos, pero ‘Yoshi’ demostró que no le ‘corría’ al micro.

Seis años después, en Nueva Jersey, Perú enfrentaba a Ecuador en un amistoso y Yotun, suspendido, estaba en la tribuna. El ‘19’ se pasó comentando el encuentro con los espectadores a su alrededor, en su mayoría personas ligadas a la selección.

Al final de aquel triunfo de la bicolor (1–0), el jefe de prensa de la ‘sele’, Nicolás Rey, halagó sus aptitudes de periodista deportivo y comentarista. ‘Yoshi’ tomó el comentario con entusiasmo, se despertó el ‘bichito’, y en esta cuarentena ha explotado sus dotes frente a la cámara.

HACE SUS ‘PININOS’

La FPF, a través de Instagram, se unió al ‘boom’ de las transmisiones en vivo. La idea incial era que un periodista entreviste a un jugador, pero el área de comunicaciones consideró que la dinámica sería mucho más entretenida si uno de los seleccionados ‘batuteaba’ la ‘conversa’.

Al toque se pensó en Yotun. “Siempre ha sido desenvuelto y antes le había visto cualidades. Lo hace muy bien y es divertido”, nos cuenta ‘Nico’ Rey. Es más, el mismo ‘Yoshi’ se ofreció a hacerla de entrevistador al saber de la iniciativa. Luis Advíncula, ‘Orejas’ Flores y Christian Cueva han sido sus primeras ‘víctimas’.

Yotun se toma en serio su ‘chamba’, pues se prepara y alista preguntas. Eso sí, sin dejar de lado la picardía y la confianza con sus ‘causas’ para que la entrevista fluya y sea amena. Tiene para rato en el ‘verde’, pero parece que ‘Yoshi’ ya encontró su otra vocación. Le sale natural.

YOTUN ESTÁ DEJANDO ESCUELA

Luego de haber visto a ‘Yoshi’, también se animaron a ‘hacerla’ Flores y Advíncula. Cueva se les ‘sumó’ el último viernes.

CON TODO EN ORDEN

La jefatura de prensa de la FPF les da una pauta a los jugadores para la entrevista, pero son ellos los que proponen los temas. 3 ‘lives’ a la semana son los que programa la FPF. Además de la afinidad, se junta a los jugadores por su disponibilidad de horarios.

A ESTAR ATENTOS

La Federación aprovecha estas transmisiones para sortear ‘micas’ entre los hinchas que se conecten. En los próximos habrían más sorpresas.

LE TOCA A CORZO

Hoy será el turno de Aldo Corzo, quien entrevistará a su ‘causa’ Miguel Trauco. La idea es que haya bastante afinidad entre los involucrados para que la ‘conversa’ fluya de manera natural. Así los hinchas se ‘pegarán’ y vacilarán.

“La intención es mantener la comunicación con el hincha y la respuesta fue muy positiva, sobrepasó nuestras expectativas. Sin Eliminatorias, comenzamos a jugar a través de las redes sociales”, señaló Elkin Sotelo, gerente de comunicaciones de la FPF.