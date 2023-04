Problemas para Sergio Peña. Este viernes se pudo conocer que el mediocampista del Malmö estuvo envuelto en un hecho extradeportivo en Suecia, luego de haber sido intervenido el último martes 18 de abril en horas de la noche, tras haberse excedido en el límite de velocidad cuando retornaba de una cena con un amigo, tal como señaló el propio futbolista.

Según reveló el diario Expressen, el volante formado en Alianza Lima arrojó 1.3 milímetros de alcohol en la sangre, una medida sancionable en territorio sueco. Tras lo ocurrido, Peña conversó con el citado medio y dio detalles de la intervención a la que fue sometido,

“Estaba cenando con un amigo. Comemos y hablamos de muchas cosas. Bebemos unas copas de vino y después de la cena conduzco a casa. Sé que no es bueno, pero sí, no lo volveré a hacer”, manifestó el también jugador de la Selección Peruana.

Por otro lado, confirmó que ya conversó con sus compañeros en el Malmö, tras haberse hecho pública su situación. “La ubicación no es la mejor. Pero estoy aquí porque juego al fútbol y sigo trabajando. Tengo una familia y trato de no pensar demasiado en esto. Soy hombre, tengo 27 años. He hablado con mis compañeros y con el club. Ya he hablado con el entrenador también. Lo importante es que esto no afecte al equipo”, reveló.

Otro de los que se manifestó al respecto fue el director deportivo de los ‘azules’. Según las declaraciones recogidas por Expressen, Daniel Anderson comentó que el club ya está al tanto de lo que sucedió con Peña, pero no dio mayores alcances sobre las sanciones disciplinarias que recibió.

“Hemos actuado. Hemos hablado con él. Está profundamente arrepentido. Hemos tomado medidas disciplinarias. Hemos hablado con él. Está profundamente arrepentido. Seguimos el proceso legal. No puedo comentar más al respecto”, dijo Anderson.

Director deportivo del Malmö reveló que Sergio Peña recibió una sanción disciplinaria. (Foto: Malmö)

¿Cuándo jugará el Malmö por la Liga de Suecia?

Malmö, primero en la tabla de posiciones de la Liga de Suecia 2023, luego de haber sumado nueve puntos luego de sus tres primeros partidos. Este lunes 24 de abril recibirán al Norrköping desde las 12:10 p.m. por la cuarta jornada. Todavía no sabe si el técnico Henrik Rydstrom tomará en cuenta a Sergio Peña para este compromiso.





