En 2013, Martín Távara dejó su querida Sullana y llegó a Lima para cumplir sus sueños. Seis años después, y tras anotar en Arequipa ante Melgar, se acerca cada vez más a cumplirlos con la camiseta de Sporting Cristal.

“Tengo una meta a corto plazo que es, si Dios quiere, salir campeón con Sporting Cristal. No he tenido un año como este, que ha sido uno de los mejores de mi vida a nivel futbolístico”, le dijo el volante a Depor.

También destacó la importancia de Manuel Barreto. La ‘Muñeca’ lleva 9 partidos con los rimenses y Matín Távara ha jugado 7, siendo titular en 6 (en el año lleva 26 choques).

“El ‘profe’ me tuvo en reserva. Creo que me conoce muy bien y sabe las virtudes que tengo. Es por eso que me ubica donde él cree que me va a ir mejor fecha tras fecha”, agregó el celeste de 20 años.

Martín Távara jugó por UTC y Sport Rosario. (Foto: Jesús Saucedo)

Actualmente, integra la Sub 23 de la ‘bicolor’, aunque en la última convocatoria no fue considerado. Igual, la sigue sudando para que el ‘Tigre’ lo tenga en su ‘radar’.

“Estar en los ojos del ‘profe’ Gareca es una de las próximas metas que tengo. Llegar a la Selección Peruana es un objetivo que tengo trazado. Todavía no estoy contento y no me voy a estancar en lo que estoy haciendo, porque necesito crecer más para poder ser llamado”, finalizó.

