Una salida más alrededor de la Selección Peruana (el último martes, Ricardo Gareca se despidió del país en una conferencia de prensa). A través de un comunicado, Juan Carlos Oblitas dio a conocer que -al no encontrar reciprocidad desde la Videna- no continuará como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), para continuar con el proyecto deportivo que inició hace siete años: clasificamos a un Mundial y llegamos a una final de Copa América.

“El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de Director Deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución”, inicia el documento.

Tanto el contrato de la Dirección Deportiva de la FPF como la del comando técnico de la Selección Peruana culminaron al término del repechaje a Qatar 2022. Claro, estos automáticamente se extenderían en caso el combinado nacional hubiera clasificado al Mundial; no obstante, al no conseguirse ese objetivo, se debía pasar a una renovación, la cual no llegó a concretarse.

Juan Carlos Oblitas anunció que no sigue en la FPF. (Foto: Twitter)

“Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años”, expresó Juan Carlos Oblitas en su comunicado; sin embargo, dio a conocer que desde la Federación Peruana de Fútbol no hubo la voluntad de que ello continuara.

En ese sentido, sostuvo que “lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional”. De este modo, el exseleccionado nacional dio por terminada su etapa como parte del proyecto deportivo que nos llevó a Rusia 2018 y a ser subcampeones de la Copa América Brasil 2019.

Juan Carlos Oblitas estuvo en la conferencia de prensa que dio Ricardo Gareca el último martes 19 de julio, donde dio a conocer las razones por las que no continuó al mando del combinado peruano. Desde su asiento, no pudo negar la congoja que le produjo la salida del DT.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.