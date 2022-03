“La clasificación al Mundial depende de nosotros y la tenemos en nuestras manos”, fueron las primeras palabras de Diego Alonso al ser presentado como nuevo entrenador de Uruguay, que por aquel entonces registraba cuatro derrotas consecutivas en las Eliminatorias Qatar 2022 y había complicado su clasificación a la próxima cita mundialista.

Sus declaraciones solo describían una de las principales razones por la cual la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió apostar por él para que sea el reemplazante de Óscar Washington Tabárez: la motivación con sus planteles. El mensaje no tardó en llegar y fue bien recibido. Los charrúas volvieron a la senda del triunfo y encajaron seis puntos de seis posibles. Hoy se colocan en la cuarta casilla, consiguiendo un cupo directo a la Copa del Mundo.

A sus 46 años, el ‘Tornado’ disputará ante la selección peruana el partido más importante de los once años que lleva como entrenador. Un triunfo en el Estadio Centenario le daría su primera clasificación al Mundial, agregando un capítulo de lujo en su extenso romance que sigue escribiendo dentro del fútbol.

Diego Alonso quiere llegar a su primer Mundial como entrenador. (Foto: Agencias)

‘Tornado’ que dejó huella

En 1992, Diego Alonso inició su carrera como futbolista en el ascenso uruguayo, vistiendo la camiseta de Bella Vista. Con dichos colores consiguió el ascenso y mostró toda su capacidad goleadora. Tras permanecer siete años en dicha institución pegó el salto al extranjero. Gregorio Pérez, un viejo conocido en nuestro país, decidió apostar por el talentoso atacante y pidió su fichaje en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con ‘El Lobo’ la rompió y se ganó el cariño de toda la hinchada. Sus excelentes números le permitieron arribar al fútbol europeo. Valencia no dudó en pagar 9 millones de dólares por su fichaje, empezando así su largo peregrinaje por el balompié español. Aunque tuvo un arranque soñado con el cuadro ‘Che’, marcando un doblete en su debut por Champions League, no terminó teniendo espacio en Mestalla. También tuvo una breve estancia en la selección uruguaya. Solo jugó ocho partidos y no pudo anotar.

Para el curso 2001-2002 se mudó hasta la capital ibérica. Atlético de Madrid decidió contar con sus servicios para que sea el ‘9′ que los devuelva a primera división. No fallaron en su visión. Diego Alonso marcó 22 goles y se convirtió en el ‘Pichichi’.

Con la camiseta del Atlético de Madrid, Diego Alonso fue el máximo artillero de la segunda división de España. (Foto: Agencias)

Lo que vino después fueron pasos por Racing de Santander y Málaga. Interrumpió su presencia por el ‘Viejo Continente’ cuando llegó a Pumas de México, donde ganó el Apertura 2004. En su regresó a España firmó por Real Murcia, pero no tuvo el mismo éxito de su primera etapa. Así que decidió volver a su país. Nacional le abrió las puertas el 2006. No duró mucho tiempo en el ‘Bolso’. Al torneo siguiente se fue a hacer fortuna al Shanghái Shenhua de China.

Ya con 33 abriles en el calendario, apostó por jugar una vez más en Gimnasia y Esgrima La Plata. Fue pieza vital de la remontada histórica ante Atlético Rafaela por la promoción, salvando al club de un descenso que parecía inminente. El 2009 llegó al otro grande ‘charrúa’, Peñarol. Con los aurinegros decidió colgar los botines, después de haber sido subcampeón de la Copa Libertadores 2011.

Trayectoria en ascenso

Al igual que como jugador, Diego Alonso se estrenó como director técnico en Bella Vista. No pudo empezar mejor. Logró salvar al equipo del descenso. Tras esa campaña no volvió a tener éxito tras sentarse en el banquillo de Guaraní, Peñarol y Olimpia.

En diciembre del 2014 fue designado como nuevo entrenador del Pachuca. Con los ‘Tuzos’ ganó sus primeros títulos como estratega: Torneo Clausura 2016 y Concacaf Liga de Campeones 2017. Estos logros lo llevaron a que en 2018 Monterrey decida contar con sus servicios. Al mando de los ‘Rayados’ volvió a sumar otra Concachampions en su palmarés. En Nuevo León no llegó a los dos años y acabó siendo destituido en septiembre del 2019.

Diego Alonso fue campeón con Pachuca de la Liga de Campeones Concacaf 2017. (Foto: Agencias)

Su siguiente reto fue la Major League Soccer (MLS): David Beckham confió en su capacidad para que sea el primer entrenador del Inter de Miami. Los resultados no lo acompañaron y terminó décimo de catorce equipos en la Conferencia Este. Tras casi un año en el club norteamericano decidió rescindir el acuerdo por mutuo acuerdo.

Estuvo casi doce meses sin dirigir, hasta que a inicios del 2022 recibió una propuesta de la AUF para dirigir a su seleccionado. Después que se cayó la opción de Marcelo Gallardo, su nombre era uno de los que sonaban con más fuerza para calzarse el buzo celeste. Así terminó sucediendo. Ante Perú dirigirá su tercer compromiso oficial, el cual pude marcar para siempre su vida y su carrera.

Habla la prensa ‘charrúa’

Diego Alonso le ha cambiado la cara a la selección uruguaya, tanto dentro y fuera de la cancha. Para Sofia Mora de Fútbol Club, el DT pudo demostrar en cuestión de meses una idea de juego acorde a los jugadores que tiene, algo que no había podido consolidar Óscar Washington Tabárez en casi todo el proceso clasificatorio.

“Era un cambio que se necesitaba, más allá de lo que fue el proceso Tabárez, la Selección no estaba en su mejor momento. Creo que fue importante porque en dos partidos demostró un seleccionado muy ofensivo y con cambios en cuanto a la táctica que con el ‘Maestro’ no se veía. La idea de juego de Alonso viene siendo buena y nos está dando resultados positivos”, afirmó.

Por su parte, Rafael Castillo de Radio Universal 970 AM explicó cuál es la propuesta táctica que viene ejecutando el DT y destacó las nuevas caras que tiene el combinado oriental bajo su mando.

“El entrenador apostó a mantener la estructura base de la selección con un 4-4-2, más allá de que con Tabárez en el último tiempo, se modificó a un 4-1-4-1 producto de los momentos que atravesaban Suárez y Cavani, los delanteros más importantes que tiene Uruguay. El sistema de Alonso es abierto a las características de los jugadores que tiene, porque puede colocar un zaguero como lateral o un volante central por banda, dependiendo de lo que el partido pida. Eso sí, siempre apela a la pelota bien jugada desde el arquero y ejercer presión al rival tras pérdida”, detalló.

“La mayor sorpresa que no estaba en la órbita de nadie fue Facundo Pellistri, sin minutos en Alavés, pero con la confianza del entrenador. Después aparecen Mathías Olivera en el lateral izquierdo, Diego Rossi como opción en ofensiva, Guillermo De Amores y Sebastián Sosa como arqueros. En la citación anterior estuvo Nicolás López (Diente), quien no fue convocado en esta oportunidad”, añadió.





