La selección peruana está a solo horas de su primera gran prueba de cara a conseguir la clasificación al Mundial de Qatar. Este jueves, la ‘bicolor’ enfrentará a Uruguay en el mítico Centenario de Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias, con el sueño de obtener un buen resultado y asegurar el boleto en Lima el próximo martes, ante Paraguay.

Una tarea complicada, pero no imposible para Ricardo Gareca. Y es que si de algo está seguro el hincha es que este equipo no conoce de barreras ni límites. Cada vez que ha tenido un reto, la ‘bicolor’ lo ha sabido superar y ha logrado marcar precedentes. Ahora, está ante uno nuevo. De conseguir la victoria, la blanquirroja no solo estará más cerca de Qatar 2022, también habrá hecho historia como selección.

Dando el ‘batacazo’ en Montevideo, Perú sumaría su tercer triunfo seguido fuera de casa, algo nunca antes visto por Eliminatorias. El único recuerdo de una racha como tal se remonta a 1969, cuando la ‘blanquirroja’ de Didi venció de visita a Colombia (3-1), El Salvador (4-1) y México (1-0). Unos partidos amistosos que fueron previo al Mundial de 1970.

Las otras dos victorias afuera

Perú lleva dos victorias seguidas como visitante y ante Uruguay esperará seguir estirando su racha. La primera ocurrió a finales del año pasado (16 de noviembre), cuando la selección visitó a Venezuela. El equipo de Gareca logró un sufrido triunfo y celebró en Caracas por primera vez en 24 años. El primer tanto del partido lo hizo Gianluca Lapadula.

A los 17′, el delantero ítalo-peruano aprovechó un gran centro de André Carrillo y con un certero cabezazo venció a Wuilker Faríñez. Ya en la segunda mitad, la ‘Vinotinto’ igualó las acciones gracias a Darwin Machis (51′), quien entró al área por el lado izquierdo y sin marca batió a Pedro Gallese.

Luego de 13 minutos del tanto venezolano (64′), apareció Christian Cueva para poner el 2-1. ‘Aladino’ cobró un tiro libre en el borde del área. La pelota se desvió en un defensor rival y terminó entrando al arco de Faríñez. La segunda victoria seguida como visitante fue en el calor de Barranquilla ante Colombia, el 28 de enero de este año.

Aquel partido, los ‘cafeteros’ salieron con todo y dominaron casi la totalidad del encuentro, con remates por todos lados. Sin embargo, en el único disparo al arco, la selección logró el 1-0 y a la postre la primera victoria en tierras colombianas luego de 21 años. A los 85′, y luego de una gran jugada de Christian Cueva, Edison Flores recibió un pase por la izquierda y dentro del área remató al palo de David Ospina para la victoria.

¿Cuándo fue la última victoria peruana en Uruguay?

La última vez que ganamos en Montevideo fue el 2 de junio de 2004, por las Eliminatorias a Alemania 2006. En aquella ocasión, la ‘bicolor’, dirigida por Paulo Autori, superó a los ‘charrúas’ por 3-1 con una gran actuación del ataque peruano. El primer tanto legó a los 13′, gracias a un tiro libre de Nolberto Solano. El ‘Maestrito’ cobró una falta en el borde del área, y con su gran clase la mandó a guardar al palo izquierdo de Gustavo Munúa.

Seis minutos después (19′), apareció Claudio Pizarro para el 2-0. El ‘Bombardero’ se puso mano a mano con el arquero uruguayo tras un gran pase de Roberto Palacios. Ya en el segundo tiempo, llegó el tercero. A los 62′, Jefferson Farfán corrió por la banda derecha y entró al área y puso el tanto final para la Selección Peruana. Y aunque Diego Forlán descontó para los locales, la victoria fue ‘‘blanquirroja’.

Los logros de Gareca al mando de la ‘sele’

92 partidos en selección, es el DT que más veces dirigió a Perú.

36 triunfos con selección: es el DT el que más veces ganó con Perú

114 goles en la ‘Era Gareca’. Bajo su mando, es la selección peruana que más cantidad de tantos convirtió.

Christian Cueva, bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca, ha mostrado su mejor versión en la Selección Peruana: anotó cuatro goles en el proceso clasificatorio a Rusia 2018 y en el reto a Qatar tiene cinco festejos. Foto GEC Archivo)

36 partidos por Eliminatorias, es el DT que más veces dirigió a Perú en estos procesos.

2 veces se subió al podio de Copa América: 2015 (3ro) y 2019 (2do).

Regresó a Perú a un Mundial luego de 36 años

5 triunfos de visita en Eliminatorias. Bajo su mando, esta selección peruana es la más ganadora jugando afuera.

Bajo su mando, Perú ganó por primera vez en la historia en Paraguay y en Ecuador por Eliminatorias.





