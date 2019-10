Uruguay vs Perú EN VIVO vía Movistar Deportes: chocan el martes en amistoso FIFA​

Uruguay vs. Perú EN VIVO | ONLINE | STREAMING | VÍA CANAL 10 | RTV | VTV FOX SPORT | LA RED | LATINA TV | MOVISTAR DEPORTES | VER FÚTBOL GRATIS | se vuelven a encontrar en la cancha este martes 15 de octubre por segunda vez consecutiva. Los dirigidos por Óscar Tábarez llegan a Lima con el único objetivo de repetir la victoria que obtuvieron en el partido que se jugó el viernes pasado en el estadio Centenario de Montevideo.

¿Cómo y dónde ver GRATIS el Uruguay vs. Perú?

El enfrentamiento será transmitido por las señales de Movistar Deportes y Latina TV en Perú y en Canal 10 y RTV en Uruguay, pero recuerda que puedes ver el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias por Depor.com.

Perú y Uruguay tienen un duelo pendiente, a modo de preparación para las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Las dos selecciones amigas se verán las caras este martes a partir de las 8:30 p.m. en el Estadio Nacional.

Es preciso destacar que Edison Flores fue descartado un día antes del partido anterior entre Perú y Uruguay que se llevó a cabo en Montevideo, debido a una molestia en el tobillo izquierdo. Mientras que Christian Cueva solo jugó 32 minutos.

Esas ausencias y el bajo rendimiento individual pasaron factura en el equipo que dirige Ricardo Gareca. Sin embargo, el DT ya trabaja en la revancha de este martes.

En los entrenamientos, 'Aladino' demostró que ganas de jugar no le faltan, asistió a Yordy Reyna en uno de los goles y estrelló un disparo en el palo. El volante no tiene continuidad en Santos, pero en la selección siempre saca lo mejor de sí.

La Selección de Uruguay, por su parte sentirá la ausencia de Fernando Muslera ya que el arquero viajó a Turquía por el nacimiento de su hija y Martín Campaña, el portero de Independiente de Argentina, sería quien lo reemplazaría.

Uruguay vs. Perú: horarios en el mundo



Perú 8:30 p.m.

Uruguay 10:30 p.m.

Colombia 8:30 p.m

Chile 10:30 p.m

Argentina 10:30 p.m

Ecuador 8:30 p.m.

Estados Unidos (Miami) 9:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles) 6:30 p.m.

España (miércoles) 3:30 a.m.

Uruguay vs. Perú: así llegan los 'Charrúas'



11/10/19 | Uruguay 1-0 Perú | Amistoso

10/09/19 | Estados Unidos 1-1 Uruguay | Amistoso

06/09/19 | Costa Rica 1-2 Uruguay | Amistoso

29/06/19 | Uruguay 0-0(4-5) Perú | Copa América

24/06/19 | Chile 0-1 Uruguay | Copa América

20/06/19 | Uruguay 2-2 Japón| Copa América

16/06/19 | Uruguay 4-0 Ecuador | Copa América

07/06/19 | Uruguay 3-0 Panamá | Amistoso

Uruguay vs. Perú : así llega la Blanquirroja



11/10/19 | Uruguay 1-0 Perú | Amistoso

10/09/19 | Brasil 0-1 Perú | Amistoso

05/09/19 | Perú 0-1 Ecuador | Amistoso

07/07/19 | Brasil 3-1 Perú | Copa América

03/07/19 | Chile 0-3 Perú | Copa América

29/06/19 | Uruguay 0-0 (4-5) Perú | Copa América

22/06/19 | Perú 0-5 Brasil | Copa América

Uruguay vs. Perú: posibles alineaciones



Perú : P. Gallese; L. Advíncula, C. Zambrano, L, Abram, M. Trauco; R. Tapia, C. Gonzales; A. Carrillo, C. Cueva, E. Flores; P. Guerrero.



Uruguay: G. Olveira; M. Cáceres, J. Giménez, D. Godín, M. Viña; F. Valverde, M. Vecino, L. Torreira, B. Rodriguez; B. Lozano y M. Gomez.



Uruguay vs. Perú: así pagan las casas de apuesta



Casa de apuesta Perú Empate Uruguay Betsson 2.85 2.95 2.60 Apuesta Total 2.69 2.82 2.54 Inkabet 2.80 2.95 2.60 Te Apuesto 2.60 3.30 2.50 Bet 365 2.90 3.00 2.55



