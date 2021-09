VER Perú vs. Brasil se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV por la Jornada 10 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Arena Pernambuco de la localidad de Recife (Brasil). El equipo de Ricardo Gareca buscará dar la sorpresa de la fecha e intentará sumar ante la ‘Canarinha’, equipo que no sabe lo que es perder en el proceso clasificatorio. Entérate cómo ver el cotejo desde tu celular en cualquier parte del mundo. Mira las principales incidencias por el ya tradicional minuto a minuto de Depor.com.

Será la tercera vez en el año que ambas escuadras choquen en el año. Las dos anteriores fueron en la Copa América, con triunfos para la ‘verdeamarela’. En el partido por la fase de grupos se impusieron 4 a 0, mientras que en las semifinales ganaron por la mínima diferencia.

Perú vs Brasil: cuándo y dónde ver el partido por las Eliminatorias Qatar 2022

Perú: 7:30 p.m. / Movistar Deportes y América TV

Brasil: 9:30 p.m. / Globo TV

Argentina: 9:30 p.m. / TyC Sports

Chile: 8:30 p.m. / TNT Sports y TNT Sports Go

México: 7:30 p.m. / Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m. / Caracol TV

Bolivia: 8:30 p.m. / Tigo Sports

Venezuela: 8:30 p.m.

Perú vs. Brasil: ¿cómo llegan los equipos?

Selección Peruana volvió a respirar en el proceso clasificatorio. El triunfo por 1-0 ante Venezuela, ubica a los dirigidos por Ricardo Gareca a dos puntos de la zona de repechaje. Aunque ahora enfrentarán un duro desafió, visitar al líder e invicto del campeonato. El objetivo será al menos sumar un punto, para cerrar de la mejor forma esta fecha triple.

Para este cotejo, el seleccionador nacional sufrirá las bajas confirmadas de Sergio Peña y Paolo Guerrero. El futbolista del Malmo por lesión y el atacante del Internacional por acumulación de tarjetas amarillas. Ambos futbolistas quedaron liberados para regresar a sus respectivos equipos.

A pesar de terminar muy golpeado - con un diente roto- el duelo ante la ‘Vinotinto’, Gianluca Lapadula estará presente desde el arranque en Recife. El futbolista del Benevento se mostró confiado en traer un resultado positivos de suelo brasileño.

“Será un partido muy difícil, pero yo con este grupo siento que podemos lograr cualquier resultado en cualquier cancha”, sostuvo el jugador nacional en diálogo con FPF Play.

Por la otra vereda, la Selección Brasileña llegará descansada para este compromiso. Esto debido a la suspensión de su partido ante Argentina, apenas a los cinco minutos del pitazo inicial. Se especula que Brasil presentará la misma oncena que formó ante la Albiceleste.

La principal novedad en el ‘Scratch’ es la ausencia de Marquinhos, quien regresó a Francia. El defensor del PSG se encontraba suspendido en el choque ante Argentina, y al no tener claro que sucederá con dicho encuentro, se decidió dejarlo partir.

