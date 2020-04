Ambos se encuentran en sus hogares cumpliendo con el confinamiento, y desde México y Estados Unidos, Yoshimar Yotún y Edison Flores, respectivamente, sostuvieron un divertido encuentro por el Instagram de la Selección Peruana, en el que repasaron distintos temas. Uno de estos tuvo que ver con Universitario de Deportes, equipo para el cual ‘Yoshi’ se deshizo en elogios, tanto para el club como para la afición crema.

Yotún recordó la oportunidad en la que, con Sporting Cristal, jugó un amistoso previo a una ‘Noche Crema’ en el Estadio Monumental y contó lo impresionado que quedó al ver al coloso de Ate repleto.

“Luego venía la ‘Noche Crema’ y fue impresionante, lleno total, los hinchas prendieron las luces de su celular y realmente qué hinchada tiene la 'U'”, contó Yotún.

El mediocampista de Cruz Azul resaltó que los hinchas de Universitario siempre acuden en multitud a su recinto en cada encuentro, independientemente del momento del equipo.

“Eso caracteriza a la 'U', que siempre apoya. Es difícil llenar el Monumental en el torneo local porque es un estadio grande y siempre lo llenan. La garra y actitud por esos colores se reflejan", agregó el seleccionado peruano.

Finalmente, Flores armó su equipo ideal con jugadores identificados con Universitario y con futbolistas que él quisiera ver con la camiseta crema, incluyó a Yotún y el exjugador de Vasco, Malmo y Orlando City le hizo una confesión.

“¿Te imaginas yo en la 'U'... la verdad es que tengo camisetas de la 'U', me las he probado... ¡y me quedan muy bien!", aseguró el futbolista de 30 años.

