Yoshimar Yotun contó curiosa anécdota sobre su primer partido de fútbol

No pintaba para crack. El primer partido de Yoshimar Yotun en el fútbol fue, para él, un total fracaso. Sin embargo, el talento lo tenía y su entrenador de ese entonces se dio cuenta en 'one'. El volante de la Selección Peruana contó lo que le pasó la primera vez que se fue a probar a un equipo de fútbol.

"A los 8 años entré a Cantolao. Yo jugaba en el barrio y mi papá trabajaba, y siempre sus amigos le decían que me lleve a una academia. Me llevó y jugamos un partido de práctica", contó en el programa de televisión Wantan Night

Universitario de Deportes se pronunció sobre la partida de Alexi Gómez

"El técnico me dice: entra al lado izquierdo, pero me voy para el derecho. No, 'Yoshi', acá. Corrí tres minutos sin tocar la pelota por todos lados e hice una falta. El técnico me sacó. Yo miré a mi papá y pensé que no me iba a quedar", agregó.

"Terminó el partido y el entrenador se le acerca y le dice 'mañana me lo traes a las 9'. No toqué la pelota ni nada, solo corrí e hice una falta", dijo Yotun, quien en ese momento no entendía nada sobre la decisión de su entrenador.

Selección Peruana: FIFA multó otra vez a la FPF por los partidos del repechaje

Bueno, el tiempo terminó dándole la razón a su DT y hoy Yotun es una pieza fundamental en el equipo de Ricardo Gareca. El jugador del Orlando City está de vacaciones en Perú, pero igual no se descuida de los entrenamientos porque su meta es llegar al Mundial en una buena forma.

NO DEJES DE LEER