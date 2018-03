La Selección Peruana pasa por un excelente momento, y le demostró al mundo que no se siente menos que nadie. Ganó ante la poderosa Croacia y a la ruda Islandia. De esta manera, Ricardo Gareca dejó un mensaje: la ‘bicolor’ irá a competir al Mundial Rusia 2018, bajo la humildad que lo caracteriza.

Pese a que la Selección Peruana se ha convertido en una sorpresa muy grata para la prensa sudamericana, el periodista colombiano, Samuel Vargas, destacó la evolución del equipo de Ricardo Gareca y también minimizó las dos victorias que consiguió ante Croacia e Islandia.

“El Mundial no arrancó. ¿Es campeón del mundo?”, afirmó panelista del programa deportivo 'Fútbol Total' de la cadena televisiva DirecTV, quien días antes lanzó ácidos comentarios en contra de la ‘bicolor’ y le auguró un oscuro futuro en el Mundial: “No tiene chances”.

Periodista colombiano menospreció a Perú y aseguró que no tiene chances en el Mundial [VIDEO]

“Punto uno: gran evolución del conjunto peruano. Punto dos. Un grupo de buen juego colectivo y con individualidades de buen nivel. Punto tres un conjunto que no venía jugando bien en el remate de la Eliminatoria y no le sobró nada contra Nueva Zelanda. Yo no vendo humo. Si a la gente no le gusta lo que yo digo, lo siento mucho. Punto cuatro: el Mundial no arrancó. Fue un arranque fantástico. La misión es mantener esto en el tiempo”, dijo Samuel Vargas.

“Fueron sensaciones muy positivas. Lo de Perú fue muy bueno en el mundo, en cuanto amistosos. No le ganó a nadie respecto al Mundial. Mejoró la cara anterior”, declaró.

