Cristian Benavente ha demostrado más de una vez el amor que siente por el Perú y el orgullo por vestir la camiseta de la Selección Peruana. El 'Chaval' se convirtió en la imagen de una empresa y aprovechó un video, que ya es viral en YouTube, para hablar de todo lo que siente por nuestro país.

"En algún momento pude intentar buscar mi futuro futbolístico en España pero el corazón no entiende de razones. Desde muy pequeño me sentí identificado con el toque peruano. Siempre me hablan de Cubillas quien es muy famoso en Bélgica", dijo el 'Chaval'.

"Yo tengo el ADN peruano por mi madre que es una luchadora tremenda. Ella siempre me ha enseñado a nunca rendirme y siempre que pueda yo voy hasta quemar el último cartucho", dijo el volante del Charleroi Sporting Club, de la Primera División de Bélgica.

El 'Chaval' dijo que el amor por el Perú lo inspira a darlo todo siempre. "Elegí Perú lo elegiría mil veces", afirmó. "El Perú me ha demostrado un cariño que nunca esperé, me han hecho sentir que toda mi vida viví allí. Dice la canción que todos vuelven pero de verdad siento que yo nunca me fui", contó emocionado.

Cristian Benavente dijo que al hablar de peruanidad no podía dejar de mencionar a su madre "porque la parte peruana la tengo por ella" y a sus abuelos "mi abuela que ya no está con nosotros pero la tengo muy presente".

Mira el video de Cristian Benavente:

