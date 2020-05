Sergio Ibarra anotó 275 goles en la Primera División, convirtiéndose en el goleador histórico del fútbol peruano. El delantero anotó conquistas de todo calibre vistiendo las camisetas de Universitario de Deportes, Alianza Atlético, Municipal, Sport Boys, Deportivo Wanka, Cienciano, Estudiantes de Medicina, José Gálvez, Juan Aurich, Sport Huancayo y Melgar. Una historia por la cual se siente más que orgulloso.

“Un jugador que empieza a destacar rápidamente es vendido y eso facilita que mi récord siga vigente. Yo tuve la suerte de jugar 26 años y casi toda mi carrera la hice aquí en Perú. Esa fue la oportunidad de ser goleador histórico”, dijo el ‘Checho’ en DirecTV.

“Yo en el fútbol he sido 90 por ciento cabeza y 10 por ciento pie. Como ese gol que hice con los dos pies juntos. Debo ser el único que ha hecho un gol así. Yo creo que debo ser un goleador único, ni Cristiano Ronaldo debe haber hecho los goles que yo he hecho”, añadió el exjugador.

El baile del bastón

El ‘Checho’ Ibarra recordó cómo nació el popular 'baile del bastón. “Con Sport Boys jugábamos con el Sport Ancash de visita. Apenas entré a la cancha, con poca gente, uno apenas salí me gritó Checho, yo volteo para saludarlo y me dice: retírate viejo de m... De me prendió desde los primeros minutos. Los jugadores se rían de todo lo que me gritaba”.

“Tiran un centro, cabeceo y hago el gol. Voy hasta donde estaba él y le apunto y empiezo a bailar como un aciano y lo miraba a él y le gritaba ¿Y ahora qué vas a decir?”. Así nació esa celebración que todo el mundo recuerda", contó entre risas.

Sergio Ibarra y el baile del bastón con Cienciano. (GEC)

