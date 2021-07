“No importa la edad para abrazar aquellas metas que sembramos con el corazón”, dice una conocida frase que hoy se refleja a la perfección en la vida de Kiana Villacorta. Sí, la volante de Sport Boys que aún no tiene DNI azul y que en la fecha 6 de la Liga Femenina tomó otra notoriedad. Un fuerte remate de larga distancia generó que las cámaras hagan zoom sobre el número en su espalda: aquella vez anotó contra Killas y si bien el cuadro rosado no la pasa bien en el torneo -marcha último-, ella tiene claro dos cosas.

¿Lo primero? Olvidarse la desventaja por el tema de edad y recordar lo que trabajó en las canteras de Sporting Cristal. ¿Lo segundo? Lo tiene como oración: “Si no campeono, no importa. Sé que esta experiencia me va a ayudar en el futuro. Es productivo ver todo desde afuera y enfrentar a equipos de mayores”. Ahora, con relación al primer detalle, le ayuda el carácter que tiene y lo que transmite en cada cotejo.

“Me gusta mucho gritar dentro del campo, dar ánimo. Sin embargo, en momentos de tensión, también puedo terminar peleándome con el árbitro. Ya me ha pasado. De hecho, en la primera fecha, me expulsaron. Por eso juego adelante. En la defensa, yendo al choque, saldría perdiendo”, le comentó a Depor.

Ahora, la ‘7’ no solo ha jugado en Sport Boys y Sporting Cristal. Se inició a los once años en LF7 y también perteneció a las divisiones de menores de la Selección Peruana. Ojo, en el exterior sumó minutos: en el verano del año pasado, participó de la Liga de Desarrollo de la Conmebol, que se realizó en Paraguay. Fue con la camiseta rimense.

Sueña en grande

“Mi mayor sueño, desde que tengo memoria, era jugar en Estados Unidos. Sin embargo, hace tres meses llegué a la conclusión de que si me iba para allá no iba a poder vivir del fútbol, porque mi prioridad sería estudiar. Y nada me aseguraba que cuando termine la carrera un club me llame, porque ya tendría entre 23 y 24 años. Ahora, quisiera probar suerte en Europa”, confiesa Kiana.

Sí, en su mente no solo está su futuro en el fútbol. También está en la búsqueda de nuevos desafíos: “Estoy viendo entre Sport Business y periodismo deportivo. Quiero algo que me permita mantenerme en este mundo”. Es cierto, aún tiene mucho por recorrer pero a sus 16 años ya nos dejó en claro que esfuerzo y entrega es lo que siempre ofrecerá.





