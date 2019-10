Álvaro Barco: "Tengo que exponerlo públicamente para que no pase ante Sport Boys lo mismo que con Alianza Lima"

No quiere que la historia se repita. La mano fuera del área por Leao Butrón, así como la falta de Joazinho Arroé a Jairo Concha le corroboró al director deportivo de San Martín , Álvaro Barco, que hubo una intención de perjudicar al equipo y que ello podría repetirse para los siguientes partidos, especialmente ante Sport Boys, equipo que también está peleando la baja.

"Se han perjudicado a los clubes sistemáticamente en los últimos partidos. No me cabe duda que la dirección del partido ante Alianza Lima estuvo dirigido. Se tuvo mala intención con nosotros", indicó Barco para Depor.

El próximo duelo que tienen los 'santos' será ante Sport Boys, plantel que también se está peleando la baja, por lo que teme que haya una preferencia en el arbitraje, tal y como le pasó no solo ante Alianza Lima, sino también en duelos pasados.

"Nuestro temor es que ante Sport Boys, al ser un equipo que también es considerado como grande en el torneo, se vea un arbitraje parcializado. Ambos equipos nos estamos peleando la baja. Por eso, lo que queremos es que se dé un arbitraje justo", indicó Barco.

Y es que no solo se refirió al cotejo ante los íntimos, sino también a la serie de irregularidades que asegura se han dado a lo largo del Torneo. "He salido a los medios, porque tengo que exponer públicamente la serie de errores que se han cometido en los últimos partidos. Me he cansado de mandar cartas y oficios a todas las instancias sin recibir respuesta. Esperamos que la Conar sepa decidir bien", concluyó.

Sport Boys recibirá este sábado a San Martín en el estadio Miguel Grau del Callao, por la jornada 12 del Torneo Clausura. Este partido es crucial, pues ambos equipos poseen la misma cantidad de puntos en la Tabla acumulada (26), aunque los 'albos' poseen una mayor cantidad de goles en contra.

La polémica acción de Leao Butrón generó polémica entre conductores de América TV.

