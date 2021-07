Luis Iberico anota el segundo gol para Melgar luego una de una falta en el área de Hugo Ángeles. El jugador le pidió el balón a Bernardo Cuesta para poder abrir su cuenta goleadora en la Liga 1 Betsson 2021. El seleccionado peruano, que disputó la Copa América, se hace presente en el marcador.

El cuadro de Sport Huancayo no muestra reacción luego de la primera anotación de Bernardo Cuesta que lo dejó desconcertado. Wilmar Valencia buscará hacer modificaciones en el segundo tiempo para no perder el paso en el encuentro y no debutar con el pie izquierdo.

Luis Iberico tuvo participación en la Copa América tras su buen año con el club. Con esta victoria parcial, el cuadro rojinegro debuta con el pie derecho en la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. Asimismo, los rojinegros estarán enfocados al 100% en este certamen porque ya culminaron su participación en la Copa Sudamericana.

A diferencia de la Fase 1, Melgar va en busca del título de la Fase 2 para poder llegar a la final y así enfrentar a Sporting Cristal que tuvo la oportunidad de consagrarse como campeón de la primera parte tras derrotar a la Universidad San Martín.





