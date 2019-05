Cachorros con raza: ¿por qué Cristal apuesta por sus divisiones menores?

Todas las portadas fueron para Sporting Cristal y la gran figura de la noche, Cristian Ortiz. El conjunto celeste sacó un 'triunfazo' en Santiago - el más abultado de un equipo peruano de visita en la Copa Sudamericana - y su hinchada merecidamente lo celebró.

Pero, dentro de la goleada y felicidad rimense hay un dato del que pocos se dieron cuenta: la cantidad de jugadores formados en Cristal que participaron del partido.

Tres jugadores de las inferiores bajopontinas arrancaron en Santa Laura, y los tres cambios, Pretell, Távara y Liza, también son de la casa. Esto no es ninguna casualidad, en el Rímac se vienen haciendo bien las cosas a nivel formativo. ¿Qué hay detrás del éxito cervecero en menores?

Sporting Cristal vs. U. Española por la Copa Sudamericana. (Foto: Photosport) Fernando Pacheco está teniendo continuidad este año, tanto en Liga 1 como copas internacionales, con Claudio Vivas en el banquillo. (Photosport)

Manuel Barreto, director técnico de la Reserva de Cristal, le contó a Depor lo que se busca inculcar en los jugadores desde una temprana edad.

"Lo que buscamos es darle herramientas a los chicos para que puedan desarrollarse en Primera. Tratamos de enseñarles lo que consideramos lo más difícil para un jugador, que es ser protagonistas, valientes y defender lejos del arco", señaló.



Para Barreto, el medio más importante en Cristal es la posesión. "Queremos ser un equipo protagonista que logre controlar los partidos a través de la posesión del balón. Que esta nos permita generar ocasiones de gol. Enseñamos a ser un equipo que lleva siempre la iniciativa", añadió el exfutbolista.

Manuel Barreto y su comando técnico tuvieron a Fernando Pacheco, Martín Távara, Jesús Pretell, Gianfranco Chávez y Percy Liza en categorías como la Sub 18 y Reserva. (La Nueve) Manuel Barreto y su comando técnico tuvieron a Fernando Pacheco, Martín Távara, Jesús Pretell, Gianfranco Chávez y Percy Liza en categorías como la Sub 18 y Reserva. (La Nueve)

Solo el tiempo lo dirá, pero tras un turbulento comienzo de año, entre la contratación y renuncia de Alexis Mendoza como director técnico y la partida de Carlos Benavides, en Sporting Cristal parecen haber acertado con la contratación de Claudio Vivas. El técnico argentino, pese a quedar fuera de la Copa Libertadores, viene realizando la mejor campaña internacional celeste de la última década y, sobre todo, está sabiendo llevar a un plantel joven.

Saber llevarlo es, en gran parte, también apostar por ellos. Vivas, quien ha trabajado como coordinador general de las inferiores de Boca Juniors entre febrero del 2017 y enero del 2018, conoce de cerca el trabajo con menores y lo viene demostrando en su segundo paso por el Rímac.

Claudio Vivas había firmado por Boca Juniors hasta fines del 2019, pero fue removido del cargo. En su lugar entró Nicolás Burdisso. (Internet) Claudio Vivas había firmado por Boca Juniors hasta fines del 2019, pero fue removido del cargo. En su lugar entró Nicolás Burdisso. (Internet)

Desde su llegada, cuatro jugadores de las canteras han debutado en Primera División (Renato Solis, Cristian Carbajal, Percy Liza y Paulo Gallardo) y otros como Gianfranco Chávez, Jesús Pretell, Gerald Távara y Fernando Pacheco han tenido un mayor protagonismo en el primer equipo bajopontino.

Este proceso, de hecho, es parte del recambio generacional del que tanto se habla en el mundo futbolero. Por ejemplo, Renzo Revoredo (33 años), quien lleva ocho temporadas en Cristal, viene dejándole su lugar en la zaga a valores más jóvenes, como Gianfranco Chávez (20). Lo mismo ocurre con emblemas rimenses como Carlos Lobatón y el ‘Piqui’ Cazulo, que de a pocos serán reemplazados por jugadores de características similares, como Távara y Pretell.

No es ningún descubrimiento que el proyecto formativo de la ‘Raza Celeste’ es de los mejores – sino el mejor – del país. Fue en el 2012 cuando, con Carlos Benavides como Gerente General del club, la idea de convertir a Cristal en un auto-sostenible tomó más fuerza que nunca. Y es que, hasta 2011, el 80% del total del presupuesto venía de Backus, cosa que no era favorable a económicamente a largo plazo.

Por eso – y entre otras decisiones -, el club optó por enfocarse en formar talento. El comprar jugadores, con la excepción de algunos casos, como el de Emanuel Herrera, quedó en el pasado. El comienzo no fue fácil: Cristal tuvo problemas para completar la bolsa de minutos en la temporada 2013 pero, ya para el 2014, fue el equipo que completó la bolsa con mayor cantidad de jugadores.

Incluso, en una entrevista para El Comercio en agosto del 2014, Benavides adelantaba lo que hoy en día sería el club celeste. “En 3 o 4 años ya deberíamos estar bastante próximos a tener un 70% de talento propio del club y un 30% de referentes extranjeros. Pero, ya para el 2015, habrá una mayor presencia de jóvenes del club en Primera División”, afirmó aquella vez.

Las transferencias también forman parte del proyecto de auto-sostenibilidad y es algo en lo que le ha ido bien a Cristal en los últimos años, en especial en 2017. (Sporting Cristal) Las transferencias también forman parte del proyecto de auto-sostenibilidad y es algo en lo que le ha ido bien a Cristal en los últimos años, en especial en 2017. (Sporting Cristal)

Contando solo a los que hayan disputado al menos un minuto durante este año, ya sea en Liga 1 o en copas internacionales, hay cuatro jugadores foráneos (Merlo, Herrera, Palacios y Ortíz) y once son nacidos en las divisiones menores (Liza, P. Gallardo, Pacheco, Távara, Gómez, Pretell, G. Chávez, Madrid, E. Chávez, Carbajal y Solis).

Una de las grandes estrategias de una institución formadora de talento está en prestar a sus jóvenes promesas a otros equipos, con el fin de que tengan continuidad y agarren roce competitivo para el futuro. Cristal, durante los últimos años, ha hecho especial uso de esta posibilidad, tal y como hace el Inter de Milán, Manchester City y Chelsea, entre otros.

De acuerdo a su política de promoción, basada en brindarles la oportunidad a sus jugadores en otros equipos y esperar que regresen en otras condiciones, los rimenses prestaron 16 jugadores para la temporada 2018. Entre ellos, Pretell partió a San Martín (donde jugó 33 partidos), Távara a Sport Rosario (10 partidos) y Gianfranco Chávez a Deportivo Coopsol (10 partidos). Ahora, los tres son parte importante del primer equipo.

Gerald Távara participó de los Juegos de la Juventud en 2014. Dos años después debutó en Sporting Cristal con Mariano Soso como entrenador. (AGREF)

En 2017, el caso de Johan Madrid fue bastante parecido. El lateral pasó a las filas de Sport Rosario durante toda la temporada, y Huaráz se convirtió en un gran lugar para su crecimiento. Ahí, Madrid disputó 38 partidos, siendo titular indiscutible, para luego volver al Rímac en 2018, jugar 34 partidos y gritar campeón nacional.

Este año, la directiva realizó el préstamo de 14 jugadores, entre los que destacan Edhu Oliva y Jefferson Portales (ambos por segunda vez consecutiva a San Martín), Brandon Palacios también al cuadro ‘santo’, Kevin Sandoval (tercera vez en Ayacucho), Christopher Olivares al Vitoria de Guimarães portugués y Alexander Succar a Huachipato.

Por el momento, las decisiones vienen dando sus frutos: Oliva, Sandoval, Portales y Palacios son llamados constantemente a los microciclos de la Selección Peruana Sub 23 de Nolberto Solano y tienen grandes opciones de jugar los Panamericanos a fines de Julio. En tienda celeste esperan con ansías que esos rendimientos se sostengan.

Al final, el buen trabajo se refleja tanto en las canchas como en los números. Como año deportivo, el 2018 fue de los mejores para el conjunto bajopontino. El primer equipo hizo una temporada para el recuerdo, anotando 115 goles y coronándose campeón en una dispareja final ante Alianza Lima, pero las categorías formativas también hicieron lo suyo. La Reserva, con Manuel Barreto como DT, se quedó con el primer puesto del campeonato, al igual que la Sub 18, Sub 17, Sub 12 y Sub 11.

► Alianza Lima: ¿Cuándo vuelven a la cancha Leao Butrón, Rodrigo Cuba y José Manzaneda?



► Selección peruana | Jefferson Farfán logra el título de la Copa de Rusia con Lokomotiv de Moscú | VIDEO



► Selección peruana: Renato Tapia fue la novedad en los entrenamientos en la Videna [FOTOS]



► Melgar: Alexi Gómez y cuatro episodios que atentan contra su carrera deportiva | VIDEO



► Los rumores sobre el nuevo destino de los peruanos que militan en el extranjero [FOTOS]