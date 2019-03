Beto da Silva se confesó y dio detalles de su falta de continuidad, tras su salida de Sporting Cristal

La joven promesa del fútbol peruano, Beto da Silva , dio detalles de su campaña por Lobos BUAP, que le ganó 2-1 a Pumas, con gol del delantero de 22 años, pero también confesó las razones por las que tuvo poca continuidad futbolística, tras su salida de Sporting Cristal.

“Yo sé los motivos por los cuales no venía jugando. Hay problemas extracampo que me perjudicaron, actitudes mías, me apuraba en ciertas cosas, discutía por cosas que no debía. Ya maduré, aprendí y me queda trabajar para encontrar mi nivel”, sostuvo Beto da Silva para RPP Noticias.

Esta falta de continuidad pesó mucho en Da Silva, quien a pesar de su talento, no ha podido nuevamente ser convocado a la Selección Peruana. Sin embargo, este retorno a los partidos y a los goles le da nuevas chances al joven delantero.

Día de estreno: Beto da Silva marcó su primer gol en México con Lobos BUAP ante Pumas [VIDEO]

“[Desde la Videna] siempre me escriben, es algo que me tiene motivado. No tengo idea de qué pasará con la lista ni nada, pero vengo haciendo las cosas bien en mi club y, si me toca [volver a la Selección], voy a estar preparado”, mencionó entusiasmado.

Beto da Silva continúa con el sueño de ser convocado nuevamente por la Selección Peruana, por lo que asegura estar preparándose para ese día. “Si me toca, yo feliz. Si no, seguiré entrenando para estar lo más pronto posible”, finalizó.

Claudio Vivas en conferencia de prensa. (Video: Deporte al Máximo TV/YouTube)

Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción: chocan este miércoles por la fecha 1 de la Copa Libertadores



Copa Libertadores: ¿Qué equipo peruano suma más participaciones y cuántas veces lo hizo? [FOTOS]

Aún lo recuerdan: Sporting Cristal entrenó en Chile y Omar Merlo fue el protagonista

U. de Concepción vs. Sporting Cristal: se miden este miércoles por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2019