Claudio Vivas sobre Manuel Barreto: "No fue ético. Solo me queda tragar veneno" [AUDIO]

No se guardó nada. Claudio Vivas se fue con un sabor amargo de boca, luego de que el lunes recibiera la noticia de que no continuaría como técnico de Sporting Cristal. Pese a los errores cometidos, consideró que no fue ética la manera cómo se dio su salida y acusó al nuevo DT de los rimenses de conocer esta noticia con anticipación.

"No hubo ética, porque esto estaba orquestado. Cuando había algún inconveniente, siempre decíamos en el cuerpo técnico, el día que nos echen a nosotros, colocarán al de reserva", sostuvo el entrenador argentino para Las Voces del Fútbol. Además, confesó que no tenía una buena relación con Manuel Barreto, "cuando el técnico de reserva no quiere tener relación con el de primera es muy difícil trabajar".

Asimismo, acusó a la directiva de Sporting Cristal no querer trabajar con antelación con Barreto, incluso antes de la llegada de Alexis Mendoza. "Me sacaron porque ellos querían poner al entrenador que ahora está sentado. Lo quería poner desde antes del profe Mendoza, pero cuando había otro presidente, no pudo el gerente general", agregó.

"Lo único que me queda y lo digo con sinceridad, es esperar que le vaya bien al club. Ojalá que el entrenador de ahora le pueda encontrar solución a la problemática que él halló. [...] Me queda masticar bronca y tragar veneno", concluyó.

Esta semana Sporting Cristal anunció la salida de Claudio Vivas, luego de una reunión, donde indicaron que por mutuo acuerdo el contrato del técnico argentino se daba por concluido. Sin embargo, hasta el día de hoy, el entrenador argentino no había declarado al respecto.

Mario Salas opinó sobre la actuación de Gabriel Costa con la Seleccíón Peruana (Foto y video: América tv)

► Tabla de posiciones y acumulada: así se mueven los equipos mientras se juega la Fecha 7 del Torneo Clausura



► Marcelo Bielsa le dio las claves: las razones para ganar un partido el técnico argentino le dio a Manuel Barreto



► ¿Dónde están los técnicos campeones de los últimos años?



► Selección peruana | El valor de Luis Abram en el mercado tras anotarle a Brasil, según Transfermarkt | VIDEO



► Yoshimar Yotún y Edison Flores elevan su valor en el mercado tras partidazo ante Brasil | VIDEO