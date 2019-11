Tras el intenso choque que tuvo con Manuel Heredia en el duelo ante Carlos A. Mannucci, Omar Merlo pidió su cambio para recibir asistencia médica. Dos días después de aquel encuentro, Sporting Cristal publicó el parte médico para tranquilidad de la hinchada y de sus compañeros de equipo.

“El jugador Omar Merlo sufrió una conmoción cerebral leve durante el partido del pasado domingo frente al Carlos A. Mannucci. Actualmente se encuentra estable, sin ninguna molestia y en reposo. También está tratándose de una contusión y contractura en el gemelo izquierdo”, sostiene el documento publicado por el club.

Pese a que no ha sido una lesión de gravedad, el jugador seguirá en observación y estaría reincorporándose a los entrenamientos en los próximos días. De momento, aún no se asegura si será o no baja para el partido ante Melgar, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Sporting Cristal está a solo tres finales de quedar entre los mejores del campeonato y pelear por el título nacional. Para el encuentro ante el ‘Dominó’ en Arequipa, los ‘celestes’ tendrían algunas bajas confirmadas; además de Merlo (dependiendo de su recuperación), estarían Christofer Gonzáles y Patricio Álvarez, por estar convocados a la Selección Peruana, y también Jair Céspedes y Johan Madrid, por suspensión.

Manuel Barreto todavía tiene plantel para formar su ‘once’ y mantenerse en camino hacia los Play-Off. No obstante, deberá tener cuidado al momento de elegir, pues los partidos restantes no serán sencillos. El partido ante Alianza Universidad será en casa, mientras que ante Binacional se tendrá que jugar en altura.

