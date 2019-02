Fernando Pacheco aceptó que debió ser expulsado por el codazo a Aldair Fuentes

El clásico Sporting Cristal vs. Alianza Lima terminó con triunfo celeste y con mucha desazón para los blanquiazules. No solo por el gol de Fernando Pacheco, único del partido, sino también por las constantes faltas cometidas en el duelo, especialmente una que no fue cobrada: la del mismo Pacheco.

Respecto a ello, el delantero de 19 años confesó a RPP que “viendo la repetición de la jugada en mi casa, me doy cuenta que lo golpeo pero no es algo que me nace, sino que lo hago por casualidad. Igual me sentí mal, así que le escribí a Aldair Fuentes, hablamos un poco y le pedí disculpas”.

Además, aseveró que lo ocurrido sí pudo haber terminado en una amonestación. “Viendo la repetición, tal vez me debí ir expulsado. Pudo haber pasado algo más, ya sea una tarjeta amarilla o roja”, sostuvo.

Tabla de posiciones de la Liga 1: todos los resultados en la segunda fecha del Torneo Apertura

Fernando Pacheco anotó el único gol del encuentro, tras un centro de profundidad de Gianfranco Chávez, lo que terminó por darle el triunfo a los rimenses. “Me tocó anotar a Alianza Lima y es bonito hacer un buen gol con mejor nivel. Eso te da mucha confianza”, afirmó.

Sporting Cristal tendrá como nuevo rival a Sport Boys, esta vez como visitante, este sábado 2 de marzo en el estadio Miguel Grau. Tras dos victorias consecutivas, los celestes esperan continuar con la racha ganadora hasta conseguir nuevamente el título nacional.

Declaraciones de los jugadores de Sporting Cristal tras el triunfo frente a Alianza Lima (Video: Depor)

Claudio Vivas en conferencia de prensa. (Video: Depor)

