Mario Salas cortó una conferencia de prensa por una llamada [VIDEO]

Lo hizo otra vez. No es ajeno a los periodistas ver salir enojado a Mario Salas de una conferencia de prensa por una interrupción que, a su parecer es una falta de respeto. Y es que el ahora técnico de Colo Colo se ha hecho conocido como implacable ante la prensa, ya sea en Perú o en Chile.

“Te voy a responder la pregunta y me voy a ir, porque lo que está haciendo ese señor no corresponde”, le dijo Mario Salas al periodista que le preguntó sobre el esquema de juego chileno, luego de que viera a un colega responder una llamada telefónica en plena conferencia de prensa.

El extécnico de Sporting Cristal se enojó, no solo porque se interrumpió la ronda de preguntas con el sonido de la llamada, sino también porque uno de los periodistas asistentes respondió la misma. “Me voy a levantar y me voy a ir, porque aparte que le sonó [el móvil] está contestando. Creo que no corresponde”, agregó antes de retirarse.

Mario Salas cortó nuevamente una conferencia de prensa. (Fuente: Espn)

Mario Salas es conocido, no solo por dirigir a Sporting Cristal hasta alcanzar ser campeón del torneo local, sino también por cortar de forma intempestiva las conferencias de prensa por interrupciones, como llamadas telefónicas.

A pesar de retornar a su país para dirigir Colo Colo, Mario Salas no deja de estar al pendiente del fútbol peruano. Tras de la eliminación de Universidad de Chile ante Melgar, por la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores, Salas fue tajante al decir que “nosotros creemos que por ser campeones de América somos mejores que todo el fútbol sudamericano. La verdad es que tenemos que evaluar y ser más profundos en el análisis”.

