La reacción de Claudio Vivas tras perder ante Alianza Lima en Matute

"A nadie le gusta perder". El técnico rimense, Claudio Vivas, se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, pero admitió que el resultado no fue el justo, pues consideró que tuvieron un mejor planteamiento ofensivo, pese a la baja de Cristian Palacios.

"Estoy conforme con el rendimientos de los jugadores, ya que tenemos un partido importante por la Copa Sudamericana. Lamentablemente, no pudimos tener a nuestro goleador, Cristian Palacios, porque teníamos que cuidarlo, por la lesión que tuvo, y lo necesitamos para al encuentro del martes", sostuvo Vivas en conferencia de prensa, tras el partido en Matute.

Asimismo, admitió que no le gusta perder, especialmente, cuando el cuadro celeste tuvo oportunidades claras de gol que no pudieron aprovechar. En ese sentido, no dejó de destacar la presencia de Pedro Gallese, tras su participación en la Copa América.

► Alianza Lima se sacudió de la mala racha contra Sporting Cristal y le ganó 2-1 en el Alejandro Villanueva [VIDEO]

"Alianza encontró los goles en el momento oportuno, además, tienen a Pedro Gallese, quien fue el mejor arquero en la Copa América. El resultado no fue el justo, por el trabajo que se vio en la cancha, la diferencia es que ellos convirtieron los goles y nosotros no", indicó el técnico rimense.

Alianza Lima se quedó con la victoria en casa, luego de vencer a Sporting Cristal 2-1, con goles de Aldair Fuentes y Adrián Balboa. Omar Merlo fue el autor del único gol rimense, en el segundo tiempo, ya que la defensa blanquiazul supo cerrarse hasta el final del encuentro para evitar nuevas situaciones de gol.



Los íntimos tendrán otro encuentro de local, para la tercera jornada del Torneo. Esta vez, los dirigidos por Pablo Bengoechea recibirán a Cantolao. En tanto, el plantel de Claudio Vivas viajará a Nueva Cajamarca para enfrentar a Unión Comercio.



► Acumulada | Tabla de posiciones de la Liga 1: así se ubican los equipos antes de la Fecha 2 del Clausura



► Pega fuerte: 'Rocky' Balboa le anotó un golazo a Sporting Cristal en Matute [VIDEO]



► ¡El Gallese de la selección! La genial salvada del portero para evitar el empate de Sporting Cristal [VIDEO]



► ​ Christian Cueva | Así informaron los medios brasileños su repentina salida de Santos | FOTOS



► André Carrillo | Al Hilal comprará el 70% de su pase valorizado en 9.2 millones de euros | FOTO