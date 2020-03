Roberto Mosquera se quedó con sensaciones positivas tras el inicio de su segunda etapa como entrenador de Sporting Cristal, a pesar de que su retorno al banquillo rimense no estuvo acompañado por una victoria ante César Vallejo en el estadio Mansiche.

La escuadra bajopontina empató 1-1 por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, un resultado que dejó conforme en cierta medida al técnico nacional, quien destacó la actuación de sus dirigidos pero es consciente que su equipo tiene un amplio margen para mejorar.

“Estábamos siendo superados largamente y no tuvimos un buen partido, tampoco teníamos que tenerlo porque recién estamos empezando, pero sentí que Cristal volvió a competir, que es lo importante. No estuvimos brillantes”, señaló Mosquera en la conferencia posterior al duelo.

“No estoy satisfecho con lo que he visto ahora, cuando ganemos por un amplio score seguro también voy a querer más, pero debo entender que tenemos cuatro días de trabajo, que no era fácil cambiar algunas cosas. Así que, dentro de todo, me da tranquilidad que el equipo volvió a tener carácter”, agregó el experimentado estratega desde Trujillo.

La igualdad, según la óptica de Roberto Mosquera, permite conocer los cambios que necesita el conjunto cervecero para ser más sólido en todas sus líneas. “En el segundo tiempo por momentos jugamos bien. Hoy tuvimos opciones de gol y no fuimos tan laterales. Creo que eso es un avance. Tengo mucho trabajo por delante”, puntualizó.

“El resultado habla bien de los cambios que hice pero nos dominaron en el primer tiempo. Tuvimos un poco de fortuna”, reconoció el extécnico de Binacional, vigente campeón de la máxima categoría del fútbol peruano. “La entrega del equipo me deja satisfecho, pero lo cierto es que hay muchas cosas por corregir y trabajar”, sentenció.