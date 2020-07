Debido a los protocolos de seguridad que aún deben mantenerse para evitar el contagio del coronavirus en nuestro país, la Federación Peruana de Fútbol determinó que la Liga 1 se reanudará sin público, situación que de todas maneras afectará a los jugadores, quienes están acostumbrados a sentir el aliento de su hinchada.

Por tal motivo, Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal, contó en plena conferencia de prensa que los jugadores del primer equipo vienen recibiendo charlas del psicólogo para afrontar el regreso a las canchas sin el aliento de su gente.

“Nosotros hemos venido trabajando con Franco, que es el psicólogo, porque se habla mucho de la importancia de la hinchada y no sentir el aliento. Yo creo que el nivel de imaginación de nosotros tiene que ser muy grande para saber que es muy probable que ahora tengamos más hinchada por televisión. No siempre pueden ir todos los hinchas a la hora que jugamos, no siempre puede ir el doble de lo que puede resistir el Alberto Gallardo”, señaló el técnico esta mañana.

“Nosotros tenemos en el corazón y en la mente a la hinchada y sabemos que ahora nos van a ver muchísimos más. No porque no querían ir al estadio, sino a veces tienes que hacer cosas el fin de semana y ya no llegas al estadio. Ahora haces tus cosas, llegas a tu casa y ve el partido. Ahora no habrá disculpas de que no nos acompañen y nosotros de no pensar en ellos”, continuó.

Cabe precisar que Sporting Cristal se ubica en la posición 17 de la tabla en el Torneo Apertura. Tras el reinicio del campeonato jugará con Sport Boys y buscará resarcirse tras el magro arranque de temporada.

