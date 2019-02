Sporting Cristal: “Es un sueño hecho realidad”, dijo Patricio Arce en su presentación oficial 

Sporting Cristal presentó a Patricio Arce como refuerzo para la temporada 2019. Y el nuevo '10' de los cerveceros espera acoplarse pronto a su nuevo equipo, tras su paso por Melgar. El volante estará presente en el ‘Día de la Raza Celeste’, para enfrentar a Cantolao.

“Es un sueño hecho realidad llegar a un equipo grande del Perú. Como dije desde un principio, vengo a aportar todo de mí, a sumar mi granito de arena y a ganar cosas importantes aquí”, dijo Patricio Arce en conferencia de prensa.

Sobre la oportunidad de llevar la camiseta '10' de Sporting Cristal, Arce confesó que “es una responsabilidad grande”, tal y como lo hicieron en su momento Roberto ‘Chorri’ Palacios y Julio César Uribe, por lo que enfatizó que dará todo de sí para ganarse un lugar en el plantel de Alexis Mendoza.

Sporting Cristal: Patricio Arce llevará la 10 por cuatro temporadas [VIDEO]

“Aún no entreno con el equipo. Recién voy a hablar con el entrenador para ver dónde quiere que me desenvuelva mejor. Igual, yo no tengo problema de jugar por fuera o por dentro. He jugado en varias posiciones y me siento cómodo de mitad para adelante”, agregó.

¡OFICIAL!



Patricio Arce firmó su contrato y en las próximas horas se unirá a sus compañeros en la concentración en Guayaquil. #BienvenidoPA10pic.twitter.com/bPPSaMUj65 — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 30 de enero de 2019

Arce también habló de su amistad con Christofer Gonzales, con quien jugó en Melgar. “Es una gran persona, dentro y fuera de la cancha. Nos conocemos. Hemos compartido bastante, es un buen jugador y creo que me va a ayudar a acoplarme rápido al equipo”, comentó.

Patricio Arce es el último ‘jale’ de Sporting Cristal para esta temporada, que se suma a Cristian ‘Chorri’ Palacios y Christofer Gonzales para este temporada. Los celestes quieren el bicampeonato y dejar huella en la Copa Libertadores.