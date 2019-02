¿Carlos Lobatón y Alexander Succar quedaron descartados para el Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Estaría ausente Carlos Lobatón en el once de Claudio Vivas para el duelo de Sporting Cristal vs. Alianza Lima , que se jugará en el Estadio Nacional, por la segunda fecha de la Liga 1. Además, ' Loba' no sería la única ausencia para este duelo.

Sporting Cristal llegará al Nacional sin Carlos Lobatón y Alexander Succar, debido a una lesión que les impediría jugar ante los ‘íntimos’, por lo que la formación celeste sufrirá algunas modificaciones.

Se voceó que el once que tendría Claudio Vivas para este encuentro estaría conformado por Patricio Álvarez como titular indiscutible en el arco; Johan Madrid, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Jair Céspedes para la línea de defensa.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO se miden en el clásico de la fecha por la Liga 1

Para el medio campo se contaría con Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Patricio Arce, este último por Carlos Lobatón, y en el ataque, Claudio Vivas probará un nuevo tridente confirmado por la figura de la Selección Peruana Sub 20 , Fernando Pacheco, junto a Christofer Gonzales y Cristian Palacios.

Emanuel Herrera es una baja importante para el cuadro celeste, pues no fue habilitado por la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol para jugar este importante duelo.

Alfredo Ramúa también jugó en CNI y en Sporting Cristal. Aquí una entrevista divertida con Depor. (Foto: José Carlos Angulo)

