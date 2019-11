Manteniendo la ilusión, Sporting Cristal se enfrentará a Binacional en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 15:00 horas en Perú con transmisión vía Movistar Deportes.

Además, no olvides que Depor, desde su página web, seguirá el minuto a minuto del Sporting Cristal vs. Binacional por el Torneo Clausura de la Liga 1, con los goles, jugadas polémicas, estadísticas, y más detalles importantes para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

La escuadra ‘Celeste’, con 31 puntos en el bolsillo y en el segundo lugar de la tabla (por detrás de Alianza Lima, primero con 32), llega a esta última jornada con posibilidades de consagrarse en la competición.

Y es que si Sporting Cristal gana a Binacional y el conjunto blanquiazul empata o cae ante Unión Comercio (12° con 19), el equipo de Manuel Barreto se quedará con el título del Torneo Clausura de la Liga 1, sin importar lo que suceda en el duelo entre Universitario (3° con 30) y Real Garcilaso (10° con 21).

Si bien no dependen de sí mismos, los ‘cerveceros’ no pierden la fe y por eso apuntarán al triunfo que les permita soñar con una eventual consagración; sin embargo, al frente no tendrán a un rival fácil de vencer.

Binacional, que salió campeón del Torneo Apertura de la Liga 1, no pretende ceder los puntos en casa. Con 25 unidades y ubicándose, de momento, en el sexto casillero, el cuadro de Roberto Mosquera quiere despedirse del Clausura con una victoria.

Cabe recalcar que en la jornada pasada de la competición, Sporting Cristal logró mantenerse en la pelea por el título tras vencer 2-1 a Alianza Universidad (13° con 19). Binacional, en tanto, llega al encuentro tras caer 2-1 ante Sport Boys (8° con 24).

¿En qué estadio se disputará el partido entre Sporting Cristal vs. Binacional?

El partido entre Sporting Cristal vs. Binacional por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 se jugará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca. Este escenario deportivo puede albergar aproximadamente 20,030 espectadores.

Alineaciones posibles del Sporting Cristal vs. Binacional

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, R. Revoredo, G. C. Massoni, J. Céspedes, J. Cazulo, K. Sandoval, H. Calcaterra, M. Távara, C. Ortiz y C. Palacios.

DT: Manuel Barreto.

Binacional: M. Sotillo, J. Reyes, H. Kambou, J. Fajardo, R. Córdoba, A. Polar, Y. Tello, A. Ojeda, J. E. A. Borja, D. Millán y A. Rodríguez.

DT: Roberto Mosquera.

Sporting Cristal vs. Binacional: horarios en el mundo

Perú: 15:00 horas

México: 14:00 horas en Ciudad de México

España: 21:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas en Brasilia

Colombia: 15:00 horas

Chile: 17:00 horas en Santiago

Ecuador: 15:00 horas en Quito

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Últimos partidos de Sporting Cristal

20/10/19 | Sporting Cristal 4-0 El Pirata | Torneo Clausura de la Liga 1

27/10/19 | Universidad San Martín 1-1 Sporting Cristal | Torneo Clausura de la Liga 1

03/11/19 | Sporting Cristal 1-2 Carlos Mannucci | Torneo Clausura de la Liga 1

09/11/19 | Melgar 2-3 Sporting Cristal | Torneo Clausura de la Liga 1

17/11/19 | Sporting Cristal 2-1 Alianza Universidad | Torneo Clausura de la Liga 1

Últimos partidos de Binacional

18/10/19 | Binacional 7-0 Alianza Universidad | Torneo Clausura de la Liga 1

27/10/19 | Unión Comercio 0-2 Binacional | Torneo Clausura de la Liga 1

02/11/19 | Sport Huancayo 0-0 Binacional | Torneo Clausura de la Liga 1

10/11/19 | Binacional 0-0 Alianza Lima | Torneo Clausura de la Liga 1

16/11/19 | Sport Boys 2-1 Binacional | Torneo Clausura de la Liga 1