►HOY, Sporting Cristal vs. Cantolao EN VIVO: chocan por la Fecha 6 del Torneo Clausura 

Sporting Cristal vs. Cantolao EN VIVO | VÍA GOLPERU | GRATIS | EN DIRECTO | STEAMING | SEGUIR TRANSMISIÓN se miden esta mañana por la sexta jornada del Toeno Clausura de la Liga 1. Los celestes llegan a este duelo luego de caer en el duelo ante Atlético Grau por la Copa Bicentenario; mientras que el 'Delfín' acaba de conseguir un boleto a las semifinales del mismo torneo y el plantel llega motivado. Por tal motivo, el elenco 'bajopontino' deberá hacer de todo para hacer respetar su localía.

Durante la conferencia de prensa después del último partido de Sporting Cristal, Claudio Vivas recordó la eliminación 'Xeneize' ante Almagro en la Copa Argentina. "En el 'mata a mata' no importa la categoría. Hasta a Boca le pasó el otro día", sostuvo,

Sporting Cristal vs. Cantolao: así alinearán:

Sporting Cristal: R. Solís, J. Céspedes, O. Merlo, J. Madrid, G. Chávez, J. Cazulo, C. Ortiz, H. Calcaterra, G. Távara, K. Sandoval, C. Palacios.

Cantolao: F. Nicosia, F. Jasaui, E: Mogollón, V. Salas, C. Sánchez, C. Cabello, J. Atoche, Y. Celi, C. Lasso, S. Rengifo, S. La Torre.

Sporting Cristal vs. Cantolao: minuto a minuto

¿A qué hora y en qué canal ver la transmisión EN VIVO del Sporting Cristal vs. Cantolao?

Sporting Cristal vs. Cantolao se hoy domingo a las 11:15 a.m. en el estadio Alberto Gallardo, por la sexta jornada del Torneo Clausura. Este partido contará con la hinchada de ambos equipos, pero también será transmitido vía GOLPERU. Todas las incidencias las encontrarás en la web de Depor.

Sporting Cristal vs. Cantolao se miden en un duelo que promete goles, pese a las ausencias. El cuadro rimense llegará a este encuentro sin Christofer Gonzales y Patricio Álvarez, quienes fueron convocados a la Selección Peruana. Sin embargo, el elenco de Claudio Vivas supo cómo resolver el duelo anterior, quedándose con la victoria ante César Vallejo la fecha anterior.

Sporting Cristal llega con un sabor amargo a este encuentro. Si bien la jornada anterior se quedó con los tres puntos y se mantuvo entre los primeros en la Tabla de Posiciones, perdió el duelo ante Atlético Grau, por los cuartos de final de la Copa Bicentenario, por lo que en este partido buscarán volver a la senda de los triunfos.

Cantolao llega a este encuentro, luego de tres derrotas consecutivas las últimas fechas y solo ha sumado una victoria y un empate, por lo que le es preciso conseguir el resultado a favor suyo en este partido. El 'delfín' no se encuentra en la zona de descenso, pero no quiere llegar a ella, por lo que espera sumar más triunfos que lo alejen de este escenario.

Claudio Vivas no está conforme con el avance irregular del equipo, aunque considera que es solo momentáneo, pues poder un buen plantel con el que puede pelear el título del campeonato. El argentino sabe que no cuenta con uno de dos de sus principales artilleros, con la lesión de Emanuel Herrera y la convocatoria de Gonzales, pero estaría considerando repetir a Távara en el ataque.

El próximo encuentro de los rimenses será de visita ante Deportivo Municipal, el próximo domingo a las 4:00 p.m. en el estadio Segundo Aranda Torres. En tanto, el plantel chalaco recibe a César Vallejo en el Miguel Grau del Callao, el próximo sábado 14 de setiembre a las 5:45 p.m.

Sporting Cristal vs. Cantolao: posibles alineaciones

Sporting Cristal: R. Solís, J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, N. Loyola, J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Ortiz, P. Arce, G. Távara y C. Pacheco.

Cantolao: F. Nicosia, E. Mogollón, J. Castillo, V. Salas, C. Lasso, C. Cabello, F. Jasaui, J. Montaño, J. Atoche, S. Rengifo y G. Labarthe.

