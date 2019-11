Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci se medirán en el Alberto Gallardo por el Torneo Clausura

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | ONLINE | SIGUE TRANSMISIÓN | se medirán en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1. A solo cuatro jornadas de que termine el torneo, los dirigidos por Manuel Barreto saben que no deben desperdiciar cada oportunidad que tengan para sumar victorias. Sigue el minuto a minuto y las incidencias dentro y fuera del encuentro en Depor.com.

Sporting Cristal y Mannucci se enfrentarán este domingo 3 de noviembre a las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo, por la jornada 14 del Clausura. El duelo será transmitido a través de la señal de GOLPERU y también por la aplicación de Movistar Play. Todas las incidencias las podrás encontrar en Depor.com.

Sporting Cristal y Mannucci chocarán en un duelo crucial, donde los tres puntos pueden hacer la diferencia en la Tabla de posiciones. Los celestes están entre los favoritos para disputar los Play-Off de la Liga 1, tras su buena campaña a lo largo de la temporada.

Sporting Cristal tiene la oportunidad de igualar en puntaje a Binacional, que logró el empate en el duelo ante Sport Huancayo. Esta posibilidad no será desperdiciada, pues de ganar podría estar un paso cada vez más cerca de quedarse con el liderazgo de la tabla acumulada.

Carlos A. Mannucci quiere reencontrarse con el triunfo, luego de cinco jornadas en el Clausura. Su última victoria fue ante Melgar en Arequipa, donde ganó por la mínima diferencia. Ese fue el único resultado positivo de visita que tuvo el cuadro 'tricolor', por lo que ante los rimenses será un duelo de pronóstico reservado.

Manuel Barreto no se conformó con el último empate que tuvieron ante San Martín y alista una alienación bastante ofensiva, que les asegure el resultado, especialmente por lo que se juegan en este partido. Christofer Gonzales no estará para este encuentro, luego de la lesión que sufrió la fecha pasada.

El plantel de Pablo Peirano anhela con la clasificación a la Copa Sudamericana; sin embargo, el camino no será sencillo. La 'Tricolor' se ubica en el puesto 13 del acumulado, con 37 puntos. De buscar un cupo, deberán sumar más de ocho unidades en lo que resta del torneo, a fin de alcanzar a Real Garcilaso.

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci: horarios del mundo

11:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

17:00 horas - Reino Unido

18:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania

Sporting Cristal y Mannucci: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez; J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes; J. Cazulo, C. Lobatón, K. Sandoval, C. Ortiz; F. Pacheco y C. Olivares.

Carlos A. Mannucci: M. Heredia, A. López, J. Lencinas, G. Peña, R. Lagos, J. Vargar, J. Fuentes, M. Tijama, D. Manicero, O. Norohna y J. Fernandez.

Cristian Benavente: "Estoy muy contento por volver a la Selección". (Foto y video: américa tv)

► Tabla de posiciones y acumulada de la Liga 1: así se mueve mientras se juega la Fecha 14 del Torneo Clausura



► Los delanteros que aún no marcan un gol en lo que va del año en la Liga 1



► Sport Boys empató 1-1 ante Carlos A. Mannucci en Trujillo por el Torneo Clausura [VIDEO]



► Joazinho Arroé: Hinchas bolivianos califican de 'papelón' lo de la FBF por querer convocar a jugador de Alianza Lima



► Conoce el moderno estadio de Huanuco que forma parte de proyecto deportivo millonario | VIDEO