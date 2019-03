Sporting Cristal vs. César Vallejo EN VIVO Y EN DIRECTO por Fecha 5 de la Liga 1

Sporting Cristal vs. César Vallejo | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA GOLPERU | VER GRATIS | se miden este domingo a las 11:15 a.m. en el estadio Alberto Gallardo, por la Fecha 5 de la Liga 1. Los rimenses recibirán al plantel de Chemo Del Solar, luego de haber empatado ante Godoy Cruz, por la segunda jornada de la Copa Libertadores. Para este duelo no estará presente Christofer Gonzáles, ya que fue convocado para los partidos amistosos que tendrá la Selección Peruana en marzo.

Sporting Cristal vs. César Vallejo será un partido con sabor a revancha, tras la participación de los celestes en la Copa Libertadores. El plantel de Claudio Vivas irá por su quinta victoria en la Liga 1, torneo en el que se encuentran en la punta junto a Binacional. Además, se podría ver a Fernando Pacheco como titular en la ofensiva, tras la convocatoria de Christofer Gonzales para la Selección Peruana.

Para el duelo de Sporting Cristal vs. César Vallejo también entraría de titular Johan Madrid, quien logró recuperarse de una lesión muscular. Claudio Vivas podrá armar su ‘once’ con sus mejores figuras, ya que el cuadro celeste tendrá un descanso de la Copa Libertadores hasta la primera semana de abril, que se enfrentará contra Olimpia.

Sporting Cristal ha logrado brillar como único invicto en la Liga 1, tras cuatro victorias consecutivas y cero goles en contra, lo que lo ha convertido en el puntero de la tabla de posiciones; no obstante, no ha corrido la misma suerte en el certamen internacional.

Luego de caer en su debut en la Copa Libertadores ante Universidad de Concepción 5-4 y empatar ante Godoy Cruz 1-1, Sporting Cristal solo ha sumado 1 punto, por lo que se encuentra último en el Grupo C.

Si bien no ha sumado triunfos en los dos partidos que ha jugado, el exfutbolista argentino y director técnico, Marcelo Asteggiano, aseguró que Sporting Cristal puede llegar a cuartos de final, ya que “tiene todo para ser protagonista” del torneo.

Por su parte, César Vallejo llega a Lima para sumar su segunda victoria, pero no lo tendrá sencillo frente al puntero del torneo. “Tenemos que hacer un buen partido para traer el triunfo para Trujillo”, sostuvo Santiago Silva, delantero uruguayo que jugó un año también en Sporting Cristal. “El partido que se viene va a ser algo especial por los amigos que dejé en el club. Va a ser un lindo reencuentro”, agregó.

El cuadro poeta llega a este duelo, tras ganar a Sport Boys por un ajustado gol de Alexander Sánchez en el tiempo extra. A la fecha, César Vallejo tiene un partido ganado, un empate (frente a Sport Huancayo) y dos derrotas (frente a Binacional y Alianza Lima), por lo que se encuentra en el puesto 12 de la tabla de posiciones.

Sporting Cristal vs. César Vallejo: últimos enfrentamientos

23/10/16 Sporting Cristal 7 – 2 César Vallejo

25/08/16 César Vallejo 2 – 1 Sporting Cristal

09/07/16 Sporting Cristal 1 – 1 César Vallejo

04/05/16 César Vallejo 0 – 2 Sporting Cristal

09/12/15 César Vallejo 4 – 3 Sporting Cristal

06/12/15 Sporting Cristal 3 – 1 César Vallejo

20/10/15 César Vallejo 0 – 2 Sporting Cristal

14/07/15 Sporting Cristal 1 – 2 César Vallejo

25/10/14 Sporting Cristal 4 – 1 César Vallejo

26/07/14 César Vallejo 3 – 2 Sporting Cristal



Sporting Cristal vs. César Vallejo: horarios en el mundo

Perú: 11:15 a.m.

Argentina: 13:15 p.m.

Colombia: 11:15 a.m.

Brasil: 13:15 p.m.

Chile: 13:15 p.m.

Uruguay: 13:15 p.m.

Paraguay: 13:15 p.m

Ecuador: 11:15 a.m.

Venezuela: 12:15 p.m.

Bolivia: 12:15 p.m.

México: 10:15 a.m.

Estados Unidos: 11:15 a.m.



Sporting Cristal vs. César Vallejo: así pagan las principales casas de apuestas

Casa de apuesta Sporting Cristal Empate César Vallejo Te apuesto 1.35 4.50 8.00 Inkabet 1.45 4.50 7.75 Betsson 1.44 4.35 7.15 Bet365 1.40 4.00 6.50

Sporting Cristal vs. César Vallejo: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Patricio Álvarez, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Johan Madrid, Jair Céspedes, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Patricio Arce, Cristian Palacios, Fernando Pacheco y Emanuel Herrera.



César Vallejo: Raúl Fernández, Pedro Requena, Franco Medina, Renzo Garcés, Jeremy Rostaing, Ronald Quinteros, Raziel García, Alexis Rojas, Frank Ysique, Santiago Silva y Alexander Sánchez.

