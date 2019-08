Binomio de oro: Távara marcó golazo en el Mansiche tras asistencia de Pacheco [VIDEO]

Están motivados. Fernando Pacheco nuevamente apareció cerca al área para colocar la pelota lista y dispuesta a entrar en el arco, con el toque de Gerald Távara, en el Sporting Cristal vs. César Vallejo , por la quinta jornada del Torneo Clausura.

A los 61 minutos del partido, Pacheco se escabulló en el área rival por el extremo derecho y aprovechó los espacios generados por la defensa de Vallejo, para lanzar un centro preciso para Távara. Este remató con un surdazo el arco de Raúl Fernández y marcó así el 3-1 ante los Poetas.

Távara marcó golazo en el Mansiche tras asistencia de Pacheco. (Video: GOLPERU)

Sporting Cristal sol ha sumado dos victorias, desde el inicio del campeonato y estuvo muy cerca de igualar alcanzar al líder del torneo. No obstante, en el partido ante Unión Comercio cayeron en los últimos minutos, alejándolo de los primeros lugares de la Tabla de Posiciones del Clausura. Esta vez, intentará sumar los tres puntos en Trujillo, aunque César Vallejo se hace fuerte en casa.



El próximo encuentro de los rimenses será ante Cantolao y en condición de local, el próximo domingo a las 11:15 a.m. En tanto, los Poetas visitarán a Unión Comercio en el IPD de Moyobamba, el siguiente domingo a la 1:30 p.m.

