VÍA GOLPERÚ | Sporting Cristal vs. Municipal: Manuel Barreto se estrena como DT en la Fecha 7 | EN VIVO

VÍA GOLPERÚ | TRANSMISIÓN EN VIVO |Con Manuel Barreto a la cabeza, Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA GOLPERU | VER GRATIS | juegan hoy en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho, por la Fecha 7 del Torneo Clausura. Si bien será su primera experiencia como DT en la profesional, Manuel Barreto apunta a dejar huella. Y para eso será clave que haya jugadores familiarizados con su forma de trabajar. “Conozco al 90% del equipo y eso es importante”, dijo. Su primera decisión es apostar por lo mejor que tiene Sporting Cristal. Así se entiende que hoy vuelvan al ‘11’ Patricio Álvarez y ‘Canchita’ Gonzales, quienes estuvieron en la ‘sele’. Y también Fernando Pacheco, quien no jugó ante Cantolao por suspensión. ‘Muni’ llega herido pues no gana hace cuatro fechas en el Clausura, su plantel dejó entrenar a mitad de semana por falta de pagos y perdió dos puntos por deudas. Y de eso puede sacar ventaja Sporting Cristal.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO el Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal por la fecha 7 del Torneo Clausura?

Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal se enfrentarán este domingo a las 4:00 p.m. en el estadio Segundo Aranda Torres y será transmitido vía GOLPERU | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Para este partido estarán presentes hinchadas de ambos equipos, incluso, algunos hinchas compartieron en sus redes sociales su llagada al norte chico.

Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal será el primer partido de Manuel Barreto como técnico al mando del primer equipo rimense. Con la salida de Claudio Vivas, el club cervecero lo designó como nuevo entrenador del plantel 'celeste', con el objetivo de devolverlo a la senda de las victorias.

Sporting Cristal llega a este encuentro, luego del empate ante Cantolao en el Alberto Gallardo. Aquella oportunidad, los celestes mantuvieron el marcador en cero todo el primer tiempo y para el segundo arremetieron el arco rival con un gol. A poco de cumplirse los 90 minutos, el delfín apareció e igualó el marcador, quedando para ambos equipos un empate 1-1.

Municipal no ha tenido una buena semana. Tras la huelga que hicieron sus jugadores, por pagos atrasados, la Comisión de Licencias de la FPF le restó dos puntos en lo que va del Torneo, por lo que solo se quedó con 5 puntos y ocupa el puesto 16 de la Tabla de Posiciones. Esto lo obliga a ganar los siguientes partidos para mantenerse lejos de la zona de descenso.

Manuel Barreto asumió esta semana la dirección técnica de Sporting Cristal, luego del acuerdo de salida entre Claudio Vivas y la administración rimense. De acuerdo a las palabras del gerente general del club, Alfonso García Miró, su separación del club se dio porque el club no estaba obteniendo los objetivos trazados, por lo que la incorporación de Barreto fue una respuesta a este panorama.

Los celestes han sumado 10 puntos en lo que va del Torneo y ocupan el segundo puesto en el acumulado con 42 unidades, por lo que solo necesita dos victorias consecutivas para ser el nuevo puntero del campeonato. Los puntos de visita le ayudarían mucho para estar más cerca de ser el líder del campeonato. Habrá que esperar cuál será el resultado en Huacho.

Sporting Cristal vs. Municipal: horarios del mundo

Perú 4:00 p.m.

Ecuador 4:00 p.m.

Colombia 4:00 p.m.

México 4:00 p.m.

Bolivia 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Chile 5:00 p.m.

Venezuela 5:00 p.m.

Argentina 6:00 p.m.

Uruguay 6:00 p.m.

Brasil 6:00 p.m.

España 11:00 p.m.

Sporting Cristal vs. Municipal: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, N. Loyola, J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Ortiz, G. Gonzales, G. Távara y F. Pacheco.

Municipal: S. Rivadeneyra, E. Rabanal, J. Caballero, Y. Vílchez, J. Murillo, D. Cabrera, K. Peña, Í. Regalado, J. Bogado, R. Buitrago y J. Obregón.

El gran momento de Yoshimar Yotún en la Selección Peruana y en Cruz Azul. (Video: América TV)

► Tabla de posiciones y acumulada: así se mueven los equipos mientras se juega la Fecha 7 del Torneo Clausura



► Alfonso García Miró respondió a las críticas de Claudio Vivas [AUDIO]



► Claudio Vivas sobre Manuel Barreto: "No fue ético. Solo me queda tragar veneno" [AUDIO]



► Selección peruana | Los 5 jugadores de la 'Bicolor' que valen más que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán | FOTOS



► ¿Luis Abram se va de Vélez Sarsfield? El club se pronuncia sobre el futuro del defensa | VIDEO