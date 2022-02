Este domingo en el estadio Alberto Gallardo se vivirá más de un momento especial. Sporting Cristal se reencontrará con su afición como local después de dos años, enfrentando a Melgar por la fecha 2 de la Liga 1. Asimismo, Fernando Pacheco volverá a sentir el calor de una hinchada que le guarda un cariño especial y que se ilusiona con el rendimiento que pueda alcanzar este año, después de su paso por el fútbol brasileño.

Aunque ya sumó 29 minutos, lo que fue su reestreno con la celeste en la derrota ante Sport Huancayo como visitante (1-0) en el Torneo Apertura‚‘Mpache’ ocuparía un lugar en el once inicialista ante los rojinegros. Lo poco que pudo mostrar en la ‘Inconstrastable’ y su destacado rendimiento en los entrenamientos, serían los motivos de su inclusión.

Números y un recuerdo especial

Antes de ser fichado por Fluminense, Pacheco registró 4073 (80 partidos) minutos con la casaquilla de Sporting Cristal, desde su debut en la temporada 2016. Alcanzando su máximo rendimiento tres años después, donde fue titular en 22 de los 26 compromisos que disputó.

En lo que respecta a su aporte goleador, contribuyó con siete dianas durante su paso en La Florida. La más importante el 2018, en la primera final ante Alianza Lima. Ingresó al campo de juego del estadio Alejandro Villanueva a los 93 minutos, marcando su regreso tras una prolongada lesión. Los celestes ganaban por 3-1 y el jugado nacido Bujama sentenció a los pocos segundos de su ingreso.

Una revancha personal

Fernando Pacheco fue uno de los cuatro refuerzos que llegaron al Rímac para este 2022. Sin lugar a dudas, su contratación fue una de las más aplaudidas por el fanático bajopontino. El futbolista de 22 años tiene claro que retornar a tienda rimense no es un retroceso en su carrera. Así lo dejó saber con sus primeras palabras como nuevo jugador celeste.

“Roberto Mosquera me agradeció por aceptar este nuevo reto. Siento que aún estoy en una etapa de crecimiento. Cuando salí de aquí todo fue muy rápido. No la pensé dos veces el hecho de regresar acá. Lo tomo como impulso ya que me siento en casa”, señaló después de su primer entrenamiento en La Florida.

Competencia

Actualmente, Sporting Cristal cuenta con hasta seis futbolistas que pueden jugar en la posición de extremo, donde más cómodo se siente ‘Fer’, quien tendrá que competir por un puesto con Irven Ávila, Alejandro, Hohberg, Joao Grimaldo, Christopher Olivares y Percy Liza.

Salvo el ‘Zancudito’ por lesión, todos estos atacantes dieron la talla el campeonato pasado, siempre respondieron de gran manera cuando fueron solicitados por Roberto Mosquera. Pese a llegar con una desventaja, por su falta de continuidad en Brasil, Fernando Pacheco trabaja duro día a día para volver a brillar en el lugar donde siempre fue feliz.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.