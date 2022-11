“La rivalidad que tienen entre ambos, yo la pudo denominar como un clásico moderno, porque durante los últimos años han definido diversos campeonatos. Ocurrió en el 2015, en el 2016 y casi se repite en 2018″, señala Manolo Benegas, periodista deportivo de Arequipa. Su colega Andrea Closa, de RPP, añade que esta rivalidad se está volviendo “cada vez más pareja, más allá de que, en los últimos meses, el equipo arequipeño haya sufrido un bajón a nivel futbolístico”.

La periodista también destaca que de “los últimos 10 enfrentamientos entre ambos equipos, Melgar ganó 5; Cristal, 4; y apenas empataron una sola vez”. Aquellos registros abarcan resultados desde el 2017. Pero, ¿cómo era antes? ¿Cómo fue aquel 2015 en que Melgar se colgó su segunda estrella? ¿Y qué encontramos si nos remontamos a la década de los 80? El hecho es que rojinegros y celestes ya han sido protagonistas del torneo peruano desde antaño.

Fecha Local Resultado Visita 17.07.22 Melgar 0-1 Sporting Cristal 13.02.22 Sporting Cristal 2-2 Melgar 27.08.21 Melgar 0-1 Sporting Cristal 16.02.20 Melgar 1-0 Sporting Cristal 09.11.19 Melgar 2-3 Sporting Cristal 25.05.19 Sporting Cristal 2-3 Melgar 03.10.18 Melgar 2-0 Sporting Cristal 22.07.18 Sporting Cristal 2-0 Melgar 18.10.17 Sporting Cristal 1-2 Melgar 24.06.17 Melgar 4-1 Sporting Cristal

Los años ochenta

En la última jornada del campeonato de 1981, Universitario de Deportes venció 3-1 a Unión Huaral y esperaba una derrota de Melgar para forzar un partido extra por el trofeo. El ‘Dominó’ tenía que enfrentar a Cristal y el duelo se iba a disputar en Lima, en el Estadio Nacional. Arrancó y a los 10 minutos el atacante Genaro Neyra puso el primero para los arequipeños. El celeste Julio César Uribe casi les arruina la fiesta al emparejar el marcador. Sin embargo, el 1-1 no se movió más y un empate fue suficiente para que los rojinegros sean primeros en el torneo y levanten el primer título de su historia.

Dos años después, ambas escuadras volvieron a acaparar la atención: sucedió en la parte final del campeonato de 1983. Tanto Cristal como Melgar habían clasificado a la liguilla final (con otros 4 clubes) y llegaban a la última jornada con 10 y 9 puntos, respectivamente. No era una final propiamente dicha, pero el ganador de ese partido también iba a ser el campeón del torneo. Los rimenses se habían impuesto en sus cotejos previos y ante el ‘León del sur’ no fue la excepción: el club del Rímac goleó 4-1 al combinado arequipeño y se coronó campeón.

Los últimos años

Sin embargo, en los años recientes ha surgido una rivalidad más llamativa entre ambos equipos, producto de la competitividad en la cancha. Se puede decir que nació en 2015. En aquella temporada, Cristal, al imponerse en el Apertura, y Melgar, al llevarse el Clausura, accedieron a los playoffs y tras superar la semifinal, se encontraron en la final. Los rojinegros, bajo el mando del técnico Juan Reynoso, igualaron 2-2 en la ida, pero en la vuelta, en Arequipa, batieron por 3-2 al cuadro del argentino Daniel Ahmed. Así, obtuvieron su segunda estrella.

Un año después, en 2016, otra vez volvieron a disputar la final del torneo, solo que en esta ocasión los cerveceros auparon el título nacional. Empataron 1-1 en Arequipa y 0-0 en Lima, pero el gol de visitante le dio el galardón al conjunto celeste, el número 18 de su historia. En las temporadas sucesivas, no se volvieron a medir en un cotejo final, pero sí se mantuvieron como protagonistas en el campeonato peruano. En 2017, por ejemplo, Melgar obtuvo el Torneo de Verano y concluyó en tercer lugar del Acumulado, mientras que Cristal, en el octavo.

En 2018, otra vez alcanzaron los playoffs. Cristal había clasificado directamente a la final por haber conseguido el Torneo de Verano y Apertura, mientras que Melgar, ganador del Clausura, tuvo que enfrentarse, en las semifinales, a Alianza Lima (el club mejor posicionado en el Acumulado que no había ganado un torneo previo ese año). Los íntimos lograron derrotar a los rojinegros, pero en la final cayeron ante los celestes.

Una temporada después, en 2019, los rimenses llegaron hasta las semifinales de los playoffs de la Liga 1 y, en 2020, lograron ganar el campeonato número 20 de su historia. Quisieron repetir el plato en 2021, pero Alianza Lima se impuso en la final. Eso sí, en los últimos cinco años (contando el actual), Cristal ha culminado primero en la tabla del Acumulado. Todo un logro. Hoy ha vuelto a acceder a los playoffs y tendrá como rival a Melgar, el mejor equipo de la primera mitad del torneo, que en el último lustro se ha mantenido entre los ocho mejores de la liga nacional.

Melgar fue campeón nacional por última vez en 2015 (Foto: GEC)

¿Cómo llegan?

Sporting Cristal terminó la Liga 1 2022 siendo primero en el Acumulado, pero, como no ganó el Clausura ni el Apertura, deberá disputar las semifinales . Su oponente será Melgar, ganador del Apertura, que quedó tercero en el Acumulado. La primera vez que chocaron en esta temporada fue en el mes de febrero en Lima y empataron 2-2. Posteriormente, se volvieron a encontrar en Arequipa a mediados de julio y aquella vez los rimenses vencieron 1-0 a los rojinegros. No fue una victoria cualquiera, pues le quitaron al ‘Dominó’ su racha de 11 fechas si conocer la derrota. Melgar no perdía desde abril.

Ahora, en la semifinal de ida que se disputará este miércoles en el Monumental de la UNSA, los cerveceros volverán a viajar a la Ciudad Blanca. “Los de Roberto Mosquera llegan en mejor momento futbolístico y anímico. Basta, incluso, con echar un vistazo a la última jornada: los celestes golearon a Mannucci, mientras que los rojinegros cayeron en casa frente a Alianza Atlético”, expresa la periodista Andrea Closa. Y prosigue: “Es innegable lo que consiguió Melgar en la primera mitad del año, pero, hoy por hoy, no es ese equipo avasallador. Cristal tropezó cuando debía afianzarse, pero, más allá de esa caída ante Grau, mantuvo a lo largo de la temporada regularidad”.

La comunicadora también resalta que el club cervecero, de los siete partidos que jugó en altura (contando las ciudades de Huancayo, Cusco, Tarma, Cajamarca, Juliaca, Arequipa y Ayacucho), solo perdió una vez, empató dos y ganó los cuatro restantes, “convirtiéndose en el primer equipo que le robó puntos a Melgar en casa”. “Mientras que el ‘Dominó’ fue de más a menos, Sporting Cristal, salvo su tropiezo ante Grau, fue regular y tuvo una excelente campaña que le ha permitido ser el cuadro con más puntaje en la Liga1 2022″, acota.

El ‘Dominó’, en tanto, no anda en su cien. “Melgar llega tocado, con un estado anímico bajo, después de haber caído en dos partidos importantes: ante Grau y recientemente ante Alianza Atlético. Yo lo veo a Melgar en ese tema de no sentirse cómodo en la actual situación, porque también es el peor escenario. La idea era llegar directamente a la final, no jugar una semifinal”, nos dice el periodista Manolo Benegas, desde la Ciudad Blanca. “En el aspecto físico, llega mermado. Es el equipo peruano que más ha jugado partidos este año si incluimos todos los certámenes. Eso también es de considerar”, prolonga.

Benegas, además, hace hincapié en que el cuadro rojinegro no contará para la ida con sus dos centrales titulares: el argentino Leonel Galeano, por acumulación de amarillas, y el peruano Alec Deneumostier, quien fue expulsado en la última fecha. “Ahora, tener que sacar agua de las piedras en esta situación lo complica un poco. Puede sacar la jerarquía, que tuvo durante la Sudamericana, sí. Pero el equipo no tiene el empuje que tenía hasta hace unos meses. Eso también contribuye a que no sea el favorito para pasar de ronda, porque hoy el favorito es Cristal, por cómo viene, por cómo está haciendo las cosas”, añade.

No hay duda de que el ‘Dominó’ llega presionado, sobre todo el técnico argentino Pablo Lavallén. “La hinchada se encuentra decepcionada, preocupada. Hay desazón, desconfianza. Durante el partido ante Alianza Atlético, por ejemplo, muchos pedían su renuncia”, relata Benegas. Es por eso que los rojinegros saldrán con el claro objetivo de quedarse con un triunfo en su casa. Pero tienen en Cristal un rival muy complicado, que tratará de imponerse tanto en Arequipa como en la capital.

