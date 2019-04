Claudio Vivas y el efusivo reclamo sobre Roque Santa Cruz [VIDEO]

Las cosas no pintan nada bien. Claudio Vivas no va con medias tintas y reclamó al juez de línea por la actuación de Roque Santa Cruz, en el partido de Sporting Cristal vs. Olimpia , por la tercera jornada de la Copa Libertadores.

De acuerdo a las cámaras de la Conmebol, el técnico de Sporting Cristal le dijo al cuarto árbitro que no insultó a nadie, pero que el juez principal se deja manejar por Roque Santa Cruz, jugador ofensivo de Olimpia.

Sporting Cristal debía sumar los tres puntos de la tercera fecha para tener más posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien aún quedan tres partidos más, los rimenses deberán mejorar su esquema de juego para conseguir mejores resultados.

Sporting Cristal vuelve a la Copa Libertadores el próximo miércoles 10 de abril, nuevamente en el Estadio Nacional para recibir a Universidad de Concepción, por la cuarta fecha del torneo. El cotejo estaría programado para las 5:15 p.m.

Guerrero y el letal cabezazo que acabó en gol. (Video: @eduoster)

