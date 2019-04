Sporting Cristal vs Olimpia: así le fue a los rimenses la última vez que enfrentaron a los paraguayos en Lima

Sporting Cristal vs. Olimpia se enfrentarán por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2019. Ambos equipos buscan sumar los tres puntos de la fecha para lograr la clasificación a los octavos de finales. No obstante no es la primera vez que ambos equipos se enfrentan por este certamen internacional.

Sporting Cristal se ha enfrentado en seis oportunidades ante Olimpia , todas por la Copa Libertadores. La última vez que se jugó en Lima fue el 8 de marzo del 2004, donde los rimenses se impusieron ante los paraguayos 3-2.



Sin embargo, cuando tocó el partido de regreso en Paraguay, Olimpia sacó ventaja y ganó 2-1 siete días después. Así como este encuentro. De los seis partidos que se han jugados, los tres que se han jugado de local se han ganado, mientras que los partidos de regreso se pierden, en algunos casos por la mínima diferencia.

Esta noche Sporting Cristal se enfrenta a Olimpia una vez más, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para este encuentro, se tendrá el Estadio Nacional como escenario del cotejo, que empieza a las 9 p.m.

El plantel de Claudio Vivas espera quedarse con los tres puntos de la tercera jornada del torneo. A la fecha, Sporting Cristal ha sumado un empate y una derrota, por lo que será fundamental ganar este encuentro para sumar puntos con miras a la clasificación a los octavos de final.

Sporting Cristal vs. Olimpia: últimos 6 partidos

15/03/04 ► Olimpia 2-1 Sporting Cristal

08/03/04 ► Sporting Cristal 3-2 Olimpia

18/04/01 ► Olimpia 3-2 Sporting Cristal

22/02/01 ► Sporting Cristal 1-0 Olimpia

16/03/73 ► Olimpia 1-0 Sporting Cristal

17/02/73 ►Sporting Cristal 1-0 Olimpia

Guerrero y el letal cabezazo que acabó en gol. (Video: @eduoster)

