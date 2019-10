EN VIVO | Sporting Cristal vs. Pirata FC en el Alberto Gallardo por la fecha 12 del Torneo Clausura | HOY | EN DIRECTO

SIGUE LA TRANSMISIÓN EN VIVO EN DIRECTO ONLINE | Sporting Cristal vs. Pirata FC VÍA GOLPERU | LIVE HD | VER GRATIS | juegan hoy por la fecha 12 del Torneo Clausura. Sporting Cristal depende de sí mismo para ser uno de los líderes del Torneo Clausura. Así de claro. De ganar, alcanzará a la ‘U’ y Alianza Lima en la punta, e incluso los superará por diferencia de goles. Claro, lo que no depende de los rimenses es cuánto durarán arriba: si solo unas horas, o toda la semana. Los celestes no podrían pedir un escenario más favorable. El resultado de Alianza el viernes –empate con Mannucci en casa– les jugó a favor. Y la ‘U’ deberá visitar a un complicado Vallejo, en lo que significa la salida más complicada para los cremas en lo que resta del Clausura.

¿En qué canal, a qué hora y cómo ver gratis EN VIVO Y EN DIRECTO a Sporting Cristal vs. Pirata FC?

Sporting Cristal vs. Pirata FC EN VIVO se enfrentarán este domingo 20 de octubre a las 11:15 a.m. en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El duelo será transmitido por GOLPERU y por la aplicación Movistar Play. Sigue el minuto a minuto, las incidencias y todos los detalles dentro y fuera de la cancha en Depor.com.

📋 Conoce a nuestros convocados de mañana



⚽️ Sporting Cristal vs Pirata FC

📆 20/10

⏰ 11.15am

📍 Estadio Alberto Gallardo

🎟 https://t.co/du3irlXQkI

📺 @GOLPERUoficial



*Las puertas abrirán a las 8am.#FuerzaCristal#LaRazaCeleste #LuchaContraElCancerDeMama pic.twitter.com/yihfju7Kr1 — Sporting Cristal (@ClubSCristal) October 19, 2019

Sporting Cristal y Pirata FC se enfrentaron en el Torneo Apertura, obteniendo un incómodo empate sin goles. Aquella oportunidad, el cuadro norteño recibió a los 'celestes' en el estadio de Francisco Mendoza Pizarro de Olmos. Pese a los esfuerzos de los rimenses, no pudieron mantener el ritmo los 90 minutos; en tanto, los 'corsarios' no lograron concretar jugadas peligrosas.

Sporting Cristal está a solo tres puntos de alcanzar la punta de la Tabla del Clausura. Los nueve goles que tiene a favor, lo coloca como primer candidato a posicionarse en el primer escaño. Mientras que en el acumulado, así gane el encuentro ante Pirata FC, las 10 anotaciones a favor de Binacional lo mantienen alejado del liderazgo absoluto.

Pirata FC atraviesa un mal momento, no solo por la falta de pago a sus jugadores, según denunciaron, sino también el poco apoyo moral por parte de la dirigencia así como del entrenador. En conferencia de prensa. "Porque traen unos cuantos buses y nos pagan una concentración de cuatro días, piensan que ya cumplieron. Estos equipos no deberían permanecer en la categoría, porque malogran el fútbol peruano", indicó Carlos Cortijo.

Manuel Barreto ha calificado a este encuentro como uno de los más exigentes, pues Pirata FC ha demostrado dar pelea. "Será un partido de máxima exigencia, estamos súper atentos. Para mí, el partido que viene es el más importante del año. Esperamos al mejor Pirata. Contra Alianza Lima estuvo allí de obtener algo más", manifestó el técnico rimense en conferencia.

Sporting Cristal vs. Pirata FC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE en el Alberto Gallardo por el Torneo Clausura. (Prensa SC) Sporting Cristal vs. Pirata FC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE en el Alberto Gallardo por el Torneo Clausura. (Prensa SC)

Sporting Cristal vs. Pirata FC: horarios del mundo

11:15 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:15 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

13:15 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

17:15 horas - Reino Unido

18:15 horas - España, Italia, Francia, Alemania

Sporting Cristal vs. Pirata FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez, E. Chávez, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes, J. Cazulo, J. Pretell, F. Pacheco, K. Saldoval, C. Gonzales, C. Olivares.



Pirata FC: P. Izaguirre, R. Rengifo, G. Echandía, R. Andía, A. Cueto, J. Bustamante, L. Acuy, C. Canales, M. Ceballos, L. Tejada y L. Zúñiga.

