Sporting Cristal vs. San Martín EN VIVO Y EN DIRECTO por jornada 13 de la Liga 1 | VÍA GOLPERU

Sporting Cristal vs. San Martín | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA GOLPERU | VER GRATIS | se miden en el Alberto Gallardo, por el último duelo de la jornada 13 de la Liga 1. El plantel de Claudio Vivas regresó de Paraguay con una victoria bajo el brazo, por lo que espera repetir el plato ante los ‘Santos’, que cerró la fecha 12 con un empate ante Sport Boys. El duelo está programado para este lunes a las 3:30 p.m. y será televisado GolPeru. Todas las incidencias las encontrarás en Depor.com.

Sporting Cristal vs. San Martín es el último partido de la fecha 13 del Torneo Apertura. El cuadro bajopontino está a 8 puntos del actual líder del torneo, Binacional, por lo que deberá ganar este partido para acercarse al ‘Poderoso del Sur’.

Sporting Cristal vs. San Martín se vuelven a ver las caras, desde octubre del 2018, cuando los ‘Santos’ se impusieron por la mínima diferencia también en el Alberto Gallardo. En esta ocasión, los cerveceros irán con todo para mantenerse entre los primeros de la Tabla de Posiciones.

Sporting Cristal llega a este partido, tras ganar 1-0 ante Olimpia en Asunción, el pasado jueves. Los celestes lograron quedarse con el tercer puesto en el Grupo C, por lo que se apoderaron de uno de los cupos a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, los dirigidos por Claudio Vivas no han tenido una buena racha en los últimos partidos de la Liga 1. En las últimas tres jornadas del Torneo Apertura, Sporting Cristal empató todos los partidos, de allí la abismal diferencia en puntaje frente a Binacional, que se mantiene puntero con 33 puntos.

San Martín, por su parte, llega a este duelo con una campaña regular en hombros. Si bien empató 1-1 con Sport Boys, en la última fecha del torneo, y ganó a Sport Huancayo 2-1, tuvo un bajón muy grande ante el líder del Apertura, al perder 6-0 en Juliaca.

Sporting Cristal vs. San Martín: últimos enfrentamientos

27/10/18 ► Sporting Cristal 0 – 1 San Martín

01/08/18 ► San Martín 0 – 3 Sporting Cristal

21/04/18 ► Sporting Cristal 4 – 1 San Martín

03/03/18 ► San Martín 1 – 5 Sporting Cristal

13/09/17 ► San Martín 2 – 3 Sporting Cristal



Sporting Cristal vs. San Martín: así pagan las casas de apuestas

Casas de apuestas Sporting Cristal Empate San Martín Te Apuesto 1.30 4.50 7.50 Bet365 1.25 5.25 8.50 Betsson 1.30 5.15 9.95 Inkabet 1.33 5.50 10.00

Sporting Cristal vs. San Martín: horarios del mundo

Perú - 3:30 p.m.

México - 3:30 p.m.

Ecuador - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

Bolivia - 4:30 p.m.

Chile - 4:30 p.m.

Paraguay - 4:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.



Sporting Cristal vs. San Martín: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Céspedes, O. Merlo, R. Revoredo, J. Madrid, C. Lobatón, C. Ortiz, H. Calcaterra, P. Arce, F. Pacheco, C. Palacios.

San Martín: D. Penny, S. Salas, C. Huerto, J. Portales, B. Ubierna, Y. Oliva, J. Guivin, S. Afolabi, L. Rinaldi, J. Bolívar, M. Olivera.

