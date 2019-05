Sporting Cristal vs. Unión Española: fecha, hora y canal del cierre de la llave por la Copa Sudamericana | VÍA DIRECTV

Sporting Cristal pisa fuerte y llegará con todo al duelo ante Unión Española , que marca el cierre de la llave para obtener su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2019. Los rimenses tienen tres anotaciones a favor, por lo que deberán mantener la diferencia de goles que les asegure la clasificación.

Sporting Cristal vs. Unión Española se enfrentan este martes a las 7:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva, por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Sudamericana. El cuadro de Claudio Vivas está a un paso de clasificar a octavos, por lo que encuentro es decisivo.

Los rimenses golearon en el partido de ida en el estadio Santa Laura en Santiago. Aquella noche, los cerveceros arremetieron el arco del plantel chileno con tres goles, uno de Christofer Gonzáles, en el primer tiempo, y dos de Christian Ortiz, en el segundo.

Sporting Cristal es favorito para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Twitter) Sporting Cristal es favorito para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Twitter)

Sporting Cristal llega a este partido, tras caer por tres goles a dos ante Melgar, ambos tras su debut en la Sudamericana. Los rojinegros supieron sacar ventaja a los cerveceros y se quedaron con los tres puntos de la fecha 15 del Torneo Apertura.

Si bien hubo contratiempos con los hinchas de Alianza Lima, que señalaron que no dejarían entrar a la barra celeste, las autoridades de ambos equipos mantienen firme la disposición de utilizar el estadio íntimo para este partido. Incluso, se hizo pública la lista de precios para este importante cotejo.

Sporting Cristal vs. Unión Española: partidos anteriores

► 25/05/19 Sporting Cristal 2 - 3 Melgar

► 21/05/19 Unión Española 0 - 3 Sporting Cristal

► 18/05/19 Carlos Mannucci 2 - 0 Sporting Cristal

► 13/05/19 Sporting Cristal 4 - 0 Universidad

► 09/05/19 Olimpia 0 - 1 Sporting Cristal



► 21/05/19 Unión Española 0 - 3 Sporting Cristal

► 17/05/19 Unión La Calera 1 - 2 Unión Española

► 12/05/19 Unión Española 1 - 0 Universidad Concepción

► 04/05/19 Coquimbo Unido 2 - 0 Unión Española

► 28/04/19 Unión Española 0 - 2 Audax Italiano



Sporting Cristal vs. Unión Española: horarios del mundo

Perú: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Sporting Cristal vs. Unión Española: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Céspedes, O. Merlo, J. Madrid, G. Chávez, J. Cazulo, C. Ortiz, G. Távara, C. Gonzáles, C. Palacios y F. Pacheco.

Unión Española: S. Sánchez, M. Larenas, J. Aja, T. Galdames, F. Seymour, L. Pavez, Y. Mejía, R. González, M. Maureira, M. Dávila, M. Caballero.

La reacción de los hinchas tras el Alianza Lima vs. Binacional. (Video: Depor)

► Pintó Chile de celeste: Cristal apabulló 3-0 a U. Española por el partido de ida en la Copa Sudamericana [VIDEO]



► Alianza Lima vs. Binacional: Joazhiño Arroé será baja de última hora en Matute



► La gran baja que sufriría Sporting Cristal en el partido contra Unión Española



► Reinaldo Dos Santos a Binacional: "Aquí están los que serán campeones en Matute" | VIDEO



► El mensaje de Claudio Vivas al hincha de Sporting Cristal: “Pintemos Matute de celeste” [VIDEO]