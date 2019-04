Conoce a los jugadores que enfrentarán a su exequipo en el Sporting Cristal vs. Universitario [FOTOS]

Esta noche Sporting Cristal se mide ante Universitario , por la fecha 11 de la Liga 1 en el Estadio Nacional. Si bien los veintidós que ingresen al campo defenderán a morir los colores de su camiseta, será inevitable que no recuerden su paso por el club rival. Conoce a los jugadores que hoy se enfrentan a sus exequipos.

Los arqueros de ambas escuadras tienen algo en común, ambos vistieron los colores crema y celeste. José Carvallo ha jugado para Universitario casi toda su carrera profesional, pero hubo dos temporadas que defendió el arco rimense. El guardameta peruano fue cedido a modo de préstamo a Sporting Cristal en julio del 2008 hasta diciembre del 2010.

Por su parte, Patricio Álvarez arrancó su carrera en Universitario en el 2012, aunque no tuvo mucho protagonismo con los cremas. Aquel año estuvo de titular un partido y solo acumuló solo 90 minutos de juego. En el 2013 no llegó a jugar en ningún partido oficial, por lo que en el 2015 ficha por Melgar y para el 2018 vistió los colores de Sporting Cristal.

► Sporting Cristal vs. Universitario chocan este sábado por la Liga 1 en una nueva edición del 'Clásico moderno'

Nelinho Quina también se suma a esta lista. El defensa merengue jugó en el plantel Sub 19 de Sporting Cristal y pasó al primer equipo en el 2005. Al siguiente año fichó por César Vallejo, pero no es hasta el 2008 que llega a Universitario. Para la temporada del 2014 nuevamente vistió la camiseta celeste, pero no es hasta este año que nuevamente se puso la piel crema.

El volante rimenese, Christofer Gonzales, inició en el fútbol profesional con Universitario, donde jugó por cuatro temporadas, desde el 2012 hasta el 2015. El desempeño del popular ‘Canchita’ la valió su pase a Colo Colo de Chile, donde estuvo hasta el 2017. Este año es el flamante refuerzo de Sporting Cristal. Conoce a todos los jugadores que se medirán frente a su exequipo en la siguiente galería.

