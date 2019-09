¡No lo podrás creer! Jugador de Atlético Grau que fue expulsado regresó para seguir jugando ante Sporting Cristal

Para no creerlo. En plena confusión, el árbitro multó con tarjeta roja a uno de los jugadores del plantel piurano por equivocación, provocando su expulsión del campo y penal para los celestes, en el Sporting Cristal vs. Atlético Grau. No obstante, minutos después, el juez se reivindica y le pide que retorne al campo.

A los 33 minutos del segundo tiempo, una falta en el área propició el penal a favor de Sporting Cristal y una tarjeta roja para Roberto Céspedes, jugador de Atlético Grau. Sin embargo, los jueces de línea le hicieron ver que amonestó al jugador equivocado, por lo que le avisa que se integre al partido, para molestia del plantel celeste.

Jugador de Atlético Grau que fue expulsado regresó para seguir jugando ante Sporting Cristal. (Video: GOLPERU)

►Sporting Cristal se enfrentaron ante Atlético Grau por los cuartos de final de la Copa Bicentenario



En la previa, Sporting Cristal se mantuvo como firme candidato a quedarse con el título de la Copa Bicentenario, pero no la tuvo fácil, pues los piuranos eliminaron a UTC y ahora lo hicieron con los celestes-



El ganador de esta fase (Grau) se enfrenta al vencedor del duelo de Universitario de Deportes vs. Deportivo Coopsol, en duelos de ida y vuelta entre el 25 de setiembre y el 16 de octubre. La gran final de la Copa Bicentenario será el 30 de octubre.



Así fue el regreso del jugador de Atlético Grau que fue expulsado. (Video: GOLPERU)

► Tabla de posiciones: así quedó al acabar la fecha 5 del Torneo Clausura | LIGA 1



► La que se salvaron: el polémico gol anulado de Atlético Grau que casi sepulta a Spoting Cristal



► Diego Ifrán, el campeón con Sporting Cristal que también jugó en Deportivo La Coruña de Beto da Silva



► EN DIRECTO Fecha FIFA: horarios y canales para ver amistosos de selecciones en Sudamérica y Europa | FOTOS y VIDEOS



► ¡Está hermosa! Perú vs. Ecuador | Esta será la camiseta que estrenará la bicolor en amistoso FIFA en Nueva Jersey | FOTO