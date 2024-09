El viernes comenzó la fecha 16 de la fase regional del Torneo de Reservas 2024. Hay partidos en todos los rincones del país. Los clubes continúan luchando y ya se empieza a ver quiénes son los candidatos al título. La Universidad César Vallejo y Alianza Lima continúan liderando las Zonas Norte y Sur, respectivamente. Los jóvenes están dando lo mejor de sí cada fin de semana, con el objetivo de que puedan mostrarse y más adelante llegar al primer equipo de los cuadros que defienden. A continuación, revisa cómo se juega esta jornada y cómo van las tablas de posiciones.

La jornada 16 inició el viernes 30 de agosto con el enfrentamiento entre Comerciantes Unidos y Alianza Atlético en el estadio Juan Maldonado Gamarra. Los locales ganaron por 2-1 y recortaron distancias en la parte baja de la tabla de la Zona Norte. Un día después, Sport Boys derrotó por 1-0 a Unión Comercio en el estadio Campolo Alcalde. Los ‘rosados’ llegaron a los 29 puntos y están cerca del líder César Vallejo.

El sábado también jugaron Carlos Mannucci y Atlético Grau en el estadio Complejo UPAO. Los trujillanos vencieron por 3-1 y llegaron a los 26 puntos en la tabla. Para finalizar esta jornada en la Zona Norte, se enfrentaron César Vallejo y Universitario de Deportes en la Villa Poeta. Los cremas ganaron por 2-1 y recortaron distancias con la UCV. Ahora solo dos puntos los separan en la tabla.

Por otro lado, Alianza Lima y Sporting Cristal fueron los que abrieron el telón de la fecha 16 en la Zona Sur. Fue un duelo intenso y peleado de inicio a fin. Finalmente los blanquiazules fueron los que llevaron el triunfo (2-1) y continúan en lo más alto de la tabla de posiciones. Le sacaron tres unidades de ventaja a Melgar, que enfrenta este domingo a Los Chankas en el CAR -FBC Melgar.

Los últimos dos compromisos del domingo son Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo vs. ADT. Cabe mencionar que los equipos que han descansando en esta jornada son UTC de Cajamarca y Cienciano del Cusco. A continuación, te mostramos la programación de la fecha 16 y también las dos tablas de posiciones. No te lo pierdas.

Partidos de la fecha 16 y tablas de posiciones:

Zona Norte

FECHA HORA PARTIDOS ESTADIO 30/08 FINAL Comerciantes Unidos 2-1 Alianza Atlético Juan Maldonado Gamarra 31/08 FINAL Sport Boys 1-0 Unión Comercio Campolo Alcalde 31/08 FINAL Carlos Mannucci 3-1 Atlético Grau Complejo UPAO 31/08 FINAL César Vallejo 1-2 Universitario Villa Poeta

Descansa: UTC

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 César Vallejo 14 10 1 3 29 12 17 31 2 Universitario 14 9 2 3 31 17 14 29 3 Sport Boys 14 9 2 3 27 16 11 29 4 Mannucci 15 8 2 5 33 21 12 26 5 Atlético Grau 14 8 2 4 25 13 12 26 6 UTC 14 4 3 7 17 22 -5 15 7 Unión Comercio 14 4 2 8 22 26 -4 14 8 Comerciantes Unidos 14 4 1 9 18 34 -16 13 9 Alianza Atlético 15 0 1 14 12 53 -41 1

*Del 1° al 2° accederán a los playoffs de cuartos de final y Liga 3 2025

*Del 3° al 6° accederán a los playoffs de octavos de final





Zona Sur

FECHA HORA PARTIDOS ESTADIO 31/08 FINAL Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal Esther Grande de Bentín 01/09 10:00 a.m. FBC Melgar vs. Los Chankas CAR -FBC Melgar 01/09 10:30 a.m. Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso Complejo Oropesa 01/09 3:00 p.m. Sport Huancayo vs. ADT Huancayo

Descansa: Cienciano

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 15 10 2 3 41 18 23 32 2 Melgar 13 9 2 2 31 12 19 29 3 ADT 13 7 2 4 24 16 8 23 4 Sport Huancayo 13 7 1 5 24 20 4 22 5 Sporting Cristal 14 6 3 5 26 17 9 21 6 Cienciano 14 5 4 5 16 16 0 19 7 Deportivo Garcilaso 13 4 4 5 14 18 -4 16 8 Los Chankas 14 1 3 10 15 34 -19 6 9 Cusco FC 13 1 1 11 8 48 -40 4

*Del 1° al 2° accederán a los playoffs de cuartos de final y Liga 3 2025

*Del 3° al 6° accederán a los playoffs de octavos de final





¿Qué tiene que ver el Torneo de Reservas con la Liga 3?

La Liga 3 será considerada como la Tercera División desde la temporada 2025, siendo un torneo organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este certamen contará con 25 clubes, uno por departamento incluyendo la provincia constitucional del Callao, y servirá como parte de la reforma para el sistema de ascenso hacia la Liga 2, además cumplir su función como parte de los descensos a la Copa Perú.

¿Qué tiene que ver el Torneo de Reservas con la Liga 3? Pues los cuatro clasificados a las semifinales tendrán un boleto directo a su edición 2025, mientras que los otros dos cupos restantes se definirán por duelos de ida y vuelta entre los perdedores de los cuartos de final. Esta inclusión busca que los equipos de reserva tengan mayor roce de competición frente a rivales que luchan por ascender de división.

Un detalle no menor para que los clubes de la Liga 1 Te Apuesto lo tomen en cuenta, es que los planteles de sus representantes de reserva deberán estar conformados con un máximo de 30 jugadores. Además, en el terreno de juego deberán tener un mínimo de cinco Sub-19 (categoría 2005 en adelante), y como máximo 6 Sub-23 (categoría 2001), de los cuales solo dos pueden ser categoría libre (mayores de 23). Finalmente, un Sub-16 (categoría 2008 en adelante) tendrá que sumar 60 minutos por encuentro.





