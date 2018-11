Alianza Lima y Universitario de Deportes juegan la última fecha del año a la misma hora, pero con totalmente distintas aspiraciones. Ya está definido que los 'Íntimos' están en semifinales, pero aún falta conocer si Universitario clasificará a la Copa Sudamericana o si quedará en el intento. Por eso, te 'jugamos' la programación de la fecha por GolPerú.

Debido a que se jugarán cinco partidos en simultáneo a las 3:30pm, la señal de GolPerú ha tomado la decisión de transmitir solo el partido de Universitario en vivo. Para alcanzar el cupo a la Copa Sudamericana, los 'Cremas' deben ganar en el Monumental y esperar que Alianza le saque un triunfo a Binacional de visita.

El único antecedente entre el 'Poderoso del Sur' y 'Blanquiazules' fue en la última fecha del Torneo Apertura, cuando Mauricio Affonso y Aldair Fuentes le dieron la victoria por 2-1 a los dirigidos por Pablo Bengoechea.

En caso Alianza Lima venza a Binacional, y Melgar no sume frente a la Universidad San Martín, los 'Íntimos' se consagrarían campeones del Torneo Clausura. Al final, esto serviría poco y nada, porque Melgar lleva cinco puntos de ventaja en el acumulado y quedará segundo sí o sí. Incluso ya decidió la localía y fechas de las semifinales.

El Cantolao vs. UTC y Unión Comercio vs. Sport Boys serán transmitidos en sus horarios normales, ya que los resultados de estos no inciden de ninguna manera en las aspiraciones de los demás equipos.

11:00am - Academia Cantolao vs. UTC (EN VIVO)

1:15pm - Unión Comercio vs. Sport Boys (EN VIVO)

3:30pm - Universitario vs. Comerciantes Unidos (EN VIVO)

​5:30pm - Binacional vs. Alianza Lima (EN DIFERIDO)

​7:30pm - Universidad San Martín vs. Melgar (EN DIFERIDO)



