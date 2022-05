Se llama Alex, se segundo nombre es perseverancia y tenemos permiso de decirle goleador. En este Universitario de Deportes 2022 lleno de dudas, Valera es una de las pocas certezas, un pálpito de esperanza que invita a seguir soñando con el camino correcto. Con siete anotaciones en la Liga 1 de esta temporada, el chiclayano se traza nuevos desafíos con los cremas y el “equipo de todos”.

Depor buscó al artillero en Campomar y tuvo una extensa charla en la que el ‘Flaco’ confesó sus dos primeros y ambiciosos deseos de este 2022: ser campeón con los merengues y jugar el repechaje el próximo 13 de junio. Además, destacó el juego de Raúl Ruidíaz con el Seattle Sounders y contó que Ricado Gareca le enseñó movimientos dentro del área.

¿Cómo describes tu actual momento futbolístico con la “U”?

Me encuentro en mi mejor momento, haciendo goles y ayudando al equipo. Vine a Universitario con esa intención desde el primer día. Es un momento bonito lo que estoy pasando.

¿Qué eliges: ser goleador o campeón de la Liga1?

La estrella número 27.

¿Adaptado a jugar en arena, losa, ahora como te sientes en césped?

Sigo aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, nunca había anotado tantos goles con la cabeza, ni en Copa Perú. Ahora lo practico mucho, antes no me salían. Hay que seguir perfeccionando los movimientos.

Ricardo Gareca, en la selección peruana, habla con los atacantes…

Sí, nos habla sobre el juego como ‘9′ (centrodelantero) que ha sido. Nos enseña los movimientos a través de videos. A mí, por ejemplo, a moverme de espaldas, me ayuda mucho. Además, cuando estoy en la selección me quedo con el grupo practicando con Nolberto Solano, me tira centros y enseña a girar el cuerpo, también.

La Selección Peruana continúa trabajando para llegar a punto al duelo contra Colombia, por las Eliminatorias a Qatar 2022. (Foto: Prensa FPF)

Eres el delantero con mayor continuidad y gol de la selección. Te perfilas como el “9″ para el repechaje…

Yo sigo esforzándome en la “U” para ganarme la convocatoria cada día. Sería un sueño jugar y ganar el repechaje, pero primero estoy enfocado en mi equipo.

¿Te imaginas ya en Qatar y jugar contra Francia de Benzema?

Sería lindo, pero todo depende de ganar el repechaje. Benzema es un grandísimo jugador, lo demuestra con el Real Madrid en la Champions League.

Ruidíaz campeonó con Seattle Sounders la Concachampions. ¿Te gustaría verlo de vuelta en la selección?

Es un goleador. Me gustaría jugar con él, sería bonito hacer una dupla en la selección, pero ya depende del profesor Ricardo Gareca. Siempre se ha entrenado muy bien.

¿Cuánto facilita el fútbol de Christian Cueva a los atacantes en la selección?

En un gran jugador. Hace el juego simple y lo hace muy bonito, toca mucho el balón. Tiene mucha capacidad para habilitar al compañero, como el pase de tres dedos a Lapadula. Después lo hizo Luka Modric con el Real Madrid.

¿Sabías que Jorge “Coco” Araujo era un central que iba fuerte al balón? Pasaba la pelota o el jugador…

Me han hablado del profesor cuando era futbolista. Quiere mucho a la “U”, y ahora como técnico, también lo demuestra con su trabajo. Es clave en Universitario.

Alex Valera llegó a Universitario de Deportes a inicios del 2021 tras debutar en la Liga 1 con el Llacuabamba. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)

¿Cómo calificas el buen momento futbolístico de Piero Quispe?

El año pasado hablé con él cuando no jugaba y paraba triste. Yo pasé por lo mismo, le dije. De a poco me gané un lugar en la “U”. Míralo, ahora. Es titular. Si se propone seguir haciendo las cosa bien llegará a la selección mayor.

¿Jugar en el extranjero es tu objetivo inmediato?

Por ahora tengo que seguir demostrando un buen nivel futbolístico con la “U”. Mi meta es emigrar, todo dependerá de mí, pero ahora me debo al club.

Tumbarse al Alianza Atlético de Sullana, el líder de la Liga 1, marcará un antes y un después...

Será clave para seguir peleando por el título. Así que necesitamos el apoyo del hincha en el Estadio Monumental. Siempre nos acompañan en las buenas y malas.

¿Por qué los equipos ‘grandes’ decepcionan a nivel internacional?

Lamentablemente las cosas no están saliendo bien a nivel de clubes, también lo digo por nosotros, Universitario. Espero, en algún momento, se pueda revertir todo esto dentro del campo. Tenemos que creer en nosotros mismos, sí podemos, hay que jugar sin miedo.

¿Qué pasaría si, en algún momento de tu carrera futbolística, Alianza Lima te propone jugar por ellos?

Hoy por hoy muero por Universitario. Por mí me quedaría acá. Siempre he sido hincha de la “U”.





