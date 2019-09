Conoce la programación completa de la Fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal se mantienen entre los primeros de la Tabla de posiciones, luego de la última fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, sus técnicos saben que resta la mitad del campeonato y ya están pensando en los rivales que les avecina para esta la jornada 10.

Sport Huancayo, que estuvo liderando el torneo por dos fechas consecutivas, recibirá a Universidad San Martín este viernes a las 8:00 p.m. Para este encuentro, el conjunto dirigido por Carlos Ramacciotti espera nuevamente sumar los tres puntos para mantenerse entre los primeros.

Alianza Lima cerrará la jornada del sábado en el Alejandro Villanueva, donde enfrentará a Pirata FC. Al respecto, el técnico íntimo, Pablo Bengoechea, manifestó que buscarán sumar más victorias para lo que resta del torneo, pues la ilusión de ganar el campeonato sigue intacta.

Sporting Cristal abrirá el calendario de partidos el domingo, pues recibirá a Real Garcilaso a las 11:00 a.m. Los rimenses suman 49 puntos en el acumulado y se mantiene como favorito para pelear el campeonato. Manuel Barreto tendrá que lidiar con las ausencias de de Christofer Gonzales y Patricio Álvarez para esta fecha.

Universitario de Deportes visitará el Callao para medirse ante Sport Boys en el Miguel Grau. Los cremas llegarán motivados a este partido, tras la victoria en el clásico, pero los rosados buscarán regresar a la senda del triunfo para salir de la zona de descenso.

Programación completa de la Fecha 10 del Torneo Clausura

Viernes 4 de octubre



Sport Huancayo vs. San Martín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Huancayo

Transmisión: GOLPERU



Sábado 5 de octubre



Cantolao vs. Ayacucho FC

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Transmisión: GOLPERU



Binacional vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño (Juliaca)

Transmisión: GOLPERU​



Alianza Lima vs. Pirata FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Transmisión: GOLPERU



Domingo 6 de octubre



Sporting Cristal vs. Real Garcilaso

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Transmisión: GOLPERU



Unión Comercio vs. Deportivo Municipal

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: IPD de Nueva Cajamarca

Transmisión: GOLPERU



Alianza Universidad vs. Melgar

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia (Huánuco)

Transmisión: GOLPERU



Sport Boys vs. Universitario

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Transmisión: GOLPERU



César Vallejo vs. UTC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Transmisión: GOLPERU

Liga 1: el resumen de la fecha 9 del Torneo Clausura. (América TV)

► Tabla de posiciones y acumulada del Torneo Clausura y la Liga 1 | Resultados de la fecha 9



► ¿Qué hizo bien Universitario para ganar el clásico ante Alianza Lima?



► ¡Todos a alentar! Al medio día arranca la venta de entradas para el Perú vs. Uruguay en el Estadio Nacional



► Christian Cueva no va más en Santos: Paulo Autuori afirma que también evalúan posible sanción al peruano | VIDEO



► ¡Al estilo Cholo Simeone! Ángel Comizzo arengó a los hinchas de la 'U' tras cántico contra Alianza Lima en el Monumental