Universitario de Deportes busca técnico. Tras anunciar oficialmente la salida de Gregorio Pérez, la administración presida por Carlos Moreno se encuentra evaluando distintos perfiles para elegir al responsable de sentarse en el banquillo de la institución merengue por lo que resta del año.

“La decisión para elegir el nuevo comando técnico debemos cerrarla entre lunes y martes. Tenemos algunas alternativas, pero no puedo brindar nombres en estos momentos por razones obvias", afirmó Moreno en diálogo con Pulso Sports.

A pesar de que se menciona el nombre de Ángel Comizzo, el directivo crema no dio detalles al respecto. Por otro lado, precisó que la prioridad es que el entrenador que vayan a escoger se encuentre actualmente residiendo en Perú, aunque no descartó mirar al extranjero, en caso no haya profesionales que puedan calzar con el perfil que tienen en mente.

“En principio vemos alguien que esté en el Perú. Si no hay nadie dentro del perfil y presupuesto que tenemos, miramos hacía afuera. Con un perfil determinado, no sólo tomando en cuenta las necesidades propias de todo club grande sino también el presupuesto y coyuntura”. agregó.

Juan Pajuelo tomará las riendas de Universitario de Deportes interinamente

Las aguas continúan movidas en Universitario de Deportes y el cierre de fronteras a causa del coronavirus complica aún más la situación cuando se piensa en el nuevo estratega que ocupará el cargo de Gregorio Pérez ya que, si contratan a algún extranjero, este deberá permanecer en cuarentena obligatoria.

En conversación con RPP, Francisco Gonzales, gerente deportivo del club designado por Carlos Moreno, aseguró que aún no han decidido quién será el nuevo técnico del club, sin embargo contó que Juan Pajuelo será quien tome las riendas del club interinamente,

“Hasta el momento, ni una sola llamada con nadie buscando que sea el reemplazante, esto no se ha visto. No habíamos pensado en ningún plan ‘B’, recién se verá y ahí entrá en la baraja cualquier persona, cualquier técnico que reúna los requisitos para asumir las riendas del club”, afirmó Franscisco Gonzáles

