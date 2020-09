Alberto Quintero se ha consolidado como pieza clave en Universitario de Deportes y su buen presente lo invita a soñar a futuro con los cremas. Tras colaborar para el liderato del equipo de Ángel Comizzo en el Torneo Apertura, el extremo panameño solo tiene en mente salir campeón de la Liga 1.

Sumar para conseguir la ansiada estrella 27 del cuadro merengue abrirá el camino hacia su continuidad en Ate, reconoció ‘Chiquitín’, quien llegó a la 'U' en 2017 y termina contrato en diciembre.

“Me hace mucha ilusión quedarme pero uno tiene que seguir trabajando. La renovación te la va a dar tu trabajo, siempre y cuando dejes cosas en el club. Hoy en día estamos muy bien, peleando la punta y ojalá podamos campeonar. Estoy tranquilo, haciendo las cosas bien. Ojalá se pueda dar la renovación, pero nosotros tenemos que terminar bien”, señaló Quintero este domingo en comunicación con ESPN FC.

Sin embargo, a pesar de tener como prioridad a Universitario, el delantero de 32 años es consciente que no puede dejarse ganar por las emociones en el final de su carrera.

“No es que yo esté seguro en la 'U' porque no sé si me quieran renovar o no. Soy trabajador del día a día, de que las cosas me salgan bien. Me gustaría quedarme en la 'U', son cuatro años, prácticamente me estoy volviendo un hincha porque ver esa hinchada respaldándote de verdad te motiva, pero estoy abierto a cualquier posibilidad”, respondió al ser consultado si jugaría en Alianza Lima.

TE PUEDE INTERESAR