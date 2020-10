Universitario de Deportes sufrió para derrotar 2-1 a Atlético Grau en su estreno por la Fase 2 de la Liga 1. Fue con varias bajas (Federico Alonso, Alejandro Hohberg y Jonathan Dos Santos), pero Ángel Comizzo arrancó con pie derecho esta segunda parte del campeonato.

Los cremas remontaron el marcador el encuentro tras ir pendiendo por la mínima diferencia, logrando imponerse 2-1 de manera agónica en el estadio San Marcos con goles de Luis Urruti y Donald Millán. Acabado el compromiso, el estratega argentino celebró la victoria y el sacrificio de sus dirigidos.

“No iba a ser justo perder este partido. El equipo jugó muy bien, generó las mayores ocasiones, atacó por todos lados y el rival también lo ha hecho bien dentro de lo que el reglamento indica y sufrimos bastante, pero me parece que al final fue justo el resultado de acuerdo al desarrollo del juego”, opinó Comizzo.

“El equipo tiene una gran actitud. Estoy muy contento porque han hecho un buen partido a nivel general”, agregó.

El entrenador de la ‘U’ también se refirió al incidente que protagonizó durante el partido con Rafo Castillo, DT del Atlético Grau, quien no toleró que juzgara la forma de jugar de su conjunto.

“Yo me equivoqué, intenté pedirle las disculpas del caso a Rafo para luego hacerlas públicas. En cancha también le pedí una disculpa a Reimond Manco, que me la aceptó como caballero”, comentó.

“Mi reacción no fue la mejor porque dije que era un equipo que jugaba al contragolpe. Pido disculpas públicamente por lo que dije, pero nunca hubo un insulto. Él se alejaba y no me quiso recibir las disculpas. Lamentablemente no reaccionaron bien, pero no soy rencoroso”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR